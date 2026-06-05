ゴディバ白桃フェア開幕♡新作ショコリキサーからクレープまで全制覇したい！

みずみずしい白桃の魅力をたっぷり楽しめる、ゴディバの季節限定シリーズが2026年夏も登場♡人気のショコリキサーをはじめ、新登場の炭酸ドリンク「カカオリキサー」、カカオフルーツジュース、ソフトクリーム、さらにクレープまで、白桃づくしのラインナップが勢揃いします。果実の上品な甘さとゴディバならではのチョコレートの贅沢なハーモニーで、夏のご褒美時間を彩ります。

白桃ドリンクで楽しむ夏のひんやり時間

白桃ショコリキサー

価格：レギュラー810円（税込）／ラージ920円（税込）

今回の注目は、ホワイトチョコレートと白桃を組み合わせた「白桃ショコリキサー」。みずみずしい果実感とまろやかな甘さが溶け合う、華やかな一杯です。

白桃カカオリキサー

価格：690円（税込）

さらに新登場の「白桃カカオリキサー」は、カカオフルーツ果汁を使用した爽快なスパークリングドリンク。

炭酸のシュワっとした刺激と、カカオフルーツパールのぷるっとした食感が楽しめます。

白桃カカオフルーツジュース

価格：745円（税込）

「白桃カカオフルーツジュース」は、カカオフルーツ果汁と白桃を合わせたフローズンドリンク。シャリッとした氷の食感が心地よく、暑い季節にぴったりです♪

販売期間：2026年6月19日（金）～※無くなり次第終了

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桃とチョコの贅沢スイーツも見逃せない♡

白桃ダークチョコレートソフトクリーム

価格：750円（税込）

ドリンクだけでなく、スイーツ好き必見の限定メニューも登場。

「白桃ダークチョコレートソフトクリーム」は、ダークチョコレートソフトクリームとピーチジュレ、ホイップクリームを重ねたパフェ仕立て。

濃厚なカカオのコクと白桃の爽やかな甘さが絶妙にマッチします。

シーズナルクレープピーチ

価格：900円（税込）

シーズナルクレープピーチバニラアイス添え

価格：973円（税込）

また7月1日（水）からは、「シーズナルクレープピーチ」と「シーズナルクレープピーチバニラアイス添え」が登場。

ふわふわのピーチホイップや白桃の果肉、ホワイトチョコレートを包み込んだ、夏だけの特別なクレープです。

販売期間：ソフトクリーム／2026年6月19日（金）～

クレープ／2026年7月1日（水）～ ※無くなり次第終了

この夏だけの白桃スイーツを味わって♡

果実のみずみずしさとチョコレートの奥深い味わいを堪能できる、ゴディバの白桃コレクション。

ドリンク、ソフトクリーム、クレープと気分に合わせて選べる豊富なラインナップは、暑い季節のお出かけやご褒美タイムにぴったりです♡

期間限定・数量限定での販売となるため、気になるメニューはぜひ早めにチェックして、ゴディバならではの贅沢な夏の味わいを楽しんでみてください。