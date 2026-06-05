BTS・ジョングク＆SEVENTEEN・ミンギュ、原宿で2ショット ジョングクとのコラボレーションを祝したイベント出席【コメントあり】
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）と13人組グループ・SEVENTEENのミンギュ（MINGYU）が4日、カルバン・クライン 原宿 フラッグシップストアで行われたジョングクとのコラボレーション『Jung Kook for Calvin Klein』を祝したイベントに来場した。
【写真多数】コラボアイテムを着用！バイクと絵になるジョングク
ジョングクは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klein」の限定アイテムを身にまといゲストを出迎え、K-POPアーティストでありブランドのフレンズでもあるミンギュもデニムジャケットにジーンズを合わせたスタイルでイベントに参加した。また、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、南雲奨馬、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひならもお祝いに駆けつけた。
イベントは、世界最大規模のカルバン・クライン 原宿店で開催。店内は「Jung Kook for Calvin Klein」のカプセルコレクションの核となるバイカー精神を反映した没入型の空間へと変貌を遂げ、その一環として、DJブースを収めた特大のヘルメットインスタレーションも設置され、DJ GothiccとConductaによるDJセッションも開催された。イベント終了後も、同店の3階はカプセルコレクションにインスパイアされたデザインのまま、あす6日から11日まで公開され、コラボレーションの特別な世界観を体感することができる。
【コメント全文】
――カルバン・クライン原宿はアジア初の世界最大旗艦店として昨年夏にオープンしましたが、訪れてみていかがですか。ジョングクさん仕様に染まった店舗の感想も教えてください。
ジョングク：まず、とても素敵に作ってくださって本当にありがとうございます。中に入った瞬間、思っていたよりずっと広くて驚きました。それだけ広い空間なのに、細部までたくさんこだわってくださっていて、本当にありがたいです。まだちゃんと全部を見て回れてはいないんですが、撮影が終わったら一度じっくり見て回ろうと思っています。本当に最高です。
――カルバン・クラインを身に着けるとどのような刺激・インスピレーションを受けますか。またどのような自分を表現できるでしょうか。
ミンギュ：僕はいつもエネルギッシュでフレッシュなインスピレーションをたくさん受けています。そこには、堂々と歩く僕の姿があるんじゃないかなと思います。
――ライブでカルバン・クラインを度々着用されていますが、プライベートではどのように取り入れていますか。
ミンギュ：普段から本当に愛用しているアイテムがたくさんあります。そして、アンダーウェアに関しては、何よりも毎日必要なアイテムですからね。はい、そういうことです。みなさんもきっとご存じだと思います。
【写真多数】コラボアイテムを着用！バイクと絵になるジョングク
ジョングクは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klein」の限定アイテムを身にまといゲストを出迎え、K-POPアーティストでありブランドのフレンズでもあるミンギュもデニムジャケットにジーンズを合わせたスタイルでイベントに参加した。また、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、南雲奨馬、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひならもお祝いに駆けつけた。
【コメント全文】
――カルバン・クライン原宿はアジア初の世界最大旗艦店として昨年夏にオープンしましたが、訪れてみていかがですか。ジョングクさん仕様に染まった店舗の感想も教えてください。
ジョングク：まず、とても素敵に作ってくださって本当にありがとうございます。中に入った瞬間、思っていたよりずっと広くて驚きました。それだけ広い空間なのに、細部までたくさんこだわってくださっていて、本当にありがたいです。まだちゃんと全部を見て回れてはいないんですが、撮影が終わったら一度じっくり見て回ろうと思っています。本当に最高です。
――カルバン・クラインを身に着けるとどのような刺激・インスピレーションを受けますか。またどのような自分を表現できるでしょうか。
ミンギュ：僕はいつもエネルギッシュでフレッシュなインスピレーションをたくさん受けています。そこには、堂々と歩く僕の姿があるんじゃないかなと思います。
――ライブでカルバン・クラインを度々着用されていますが、プライベートではどのように取り入れていますか。
ミンギュ：普段から本当に愛用しているアイテムがたくさんあります。そして、アンダーウェアに関しては、何よりも毎日必要なアイテムですからね。はい、そういうことです。みなさんもきっとご存じだと思います。