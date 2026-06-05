5日の参議院予算委員会で、共産党の山添拓議員が高市早苗総理陣営の「ネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑」を追及した。山添氏が、公開された音声データについて秘書本人への確認状況をただした際、高市総理が「（秘書に）キレられましたよ」というやり取りを明かす一幕があった。

【映像】国会ストップの瞬間（実際の様子）

山添氏はまず、一般論として選挙においてある陣営が他候補の誹謗中傷動画をAIで大量に作成・拡散して世論を誘導することは、公正な民主主義の土台を揺るがす重大な問題だと指摘し、総理の認識を問うた。これに対し、林芳正総務大臣から重大な課題であるとの答弁があった後、高市総理が「今総務大臣がお答えした通りでございます」と述べるにとどまったため、山添氏は「総理自身の言葉で問題認識を示されないこと自体が私は重大だと思います」と批判した。

その上で質疑は、文春オンラインが公開した秘書と動画作成者・松井氏との会議とされる音声が公設秘書自身のものかという事実確認へと移った。

山添氏から「ご本人には確認されたんでしょうか？」と問われた高市総理は、「私が確認しました」とした上で、夜中から電話をかけ今朝方ようやく本人を捕まえて話をしたと説明。秘書に対し「オンラインに出ているやつを聞いてみてくれ」と求めたところ、秘書から「なんで私が有料会員にならなきゃいけないんですかと。あんなひどい取材をされて、駅を歩いていても小型カメラを持って突撃してきて、人前でないことないこと言うような、そしてこちらの主張じゃなくて全然私たちが知らない人の主張を一方的に書き立てる、ストーリーを作っている。そんなところに対して、なんで私はお金払わなきゃいけないんですか？」と激しい拒絶があったと説明。高市総理は、その時の秘書の様子を「キレられましたよ」と振り返った。

この答弁を受けて山添氏が「秘書ご自身に確認した上で委員会に報告を求めたいと思います」と委員長に求めると委員会室はざわつき、議論がストップした。与野党の理事同士の話し合いを経て再開後、委員長は「後刻理事会で協議したいと思います」と回答した。

続いて山添氏は、「秘書の方は、『現代ビジネス』には（誹謗中傷動画の制作を担ったと報じられている）松井氏との接点を認める回答をされています」と指摘し、総理の認識をただした。高市総理が「今朝、通告を受けたからその記事を読みました」と答えたため、山添氏が「つまり、秘書と松井氏との接点があることはお認めなんですね？」と畳みかけたが、高市総理は「認めておりません」と即座に否定した。山添氏は、記事内容が事実かどうかの確認を改めて求めて委員会への報告を要求し、委員長は後刻理事会で協議するとした。

最後に山添氏は、「私、この問題聞いていますのは、秘書と松井氏が会議をしていたなら、総理のこれまでの説明が崩れるからです。そうすると、他の説明も疑わしいということになります」と強調。「総理の政治姿勢の基本に関わる問題ですから、徹底して調査をして、国会を通じて国民に説明するよう求めます」と強く訴え、質疑を終えた。

高市総理は5月28日の答弁では、松井氏との関係を秘書に確認した際の様子について「もう秘書から私、怒られましたよ。『信じてないんですか？』と怒られましたよ」と答弁していた。

（ABEMA NEWS）

