◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人ーロッテ（6月5日、東京ドーム）

オリックスに3連勝した巨人。勢いのままにロッテもスイープしたいところですが、この日対戦する廣池康志郎投手とは初対戦になります。現在、自身2連勝中の廣池投手は、この2試合どちらも6イニング以上投げ、自責点は1と安定しています。廣池投手は九州の大学リーグ時代に巨人の浦田俊輔選手と何度も対戦しているそうで、プロでの対戦も楽しみにしているとのことでした。

巨人は先発が井上温大投手。前回登板では5回86球で2失点としていて、この日はもう少し長いイニングを投げることが求められています。ストライク先行で、早いカウントで勝負していきたいと話していて、長いイニングが期待できそうです。

解説は鳥谷敬さん。「セ・リーグ全体で交流戦で元気がないので、ジャイアンツとしては上位に詰め寄っていきたいところですね。ロッテはパ・リーグの状態いいので、置いて行かれたくないですよね」と交流戦明けの順位に影響する大事なカードだと語りました。

「ジャイアンツは丸選手の満塁ホームランとかもありましたけど、どう点を取るのか、というイメージがわかない。しっかり井上投手がロッテ打線を抑えて、少ない点数で勝っていくのがいまの戦い方かなと思います。なので井上投手が西川選手とか、小川選手とか若い選手が打てば、乗っていくので、その対決は注目ですね」

プレーボールは午後6時です。