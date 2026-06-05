NHKの連続ドラマ「ワタシってサバサバしてるから」で主演を務めたタレントの丸山礼さん（29）がインスタグラムを更新。印象ががらりと変化した現在の姿が話題となっている。



【写真】「めっちゃ痩せたよね！」 髪もバッサリ…印象ガラリの丸山さん

丸山さんは、「髪切りました！暑いっすね」と報告し、写真をアップ。写真では、涼しげな黒のワンピースに薄手のシャツを羽織ったコーディネートに身を包んでおり、バッサリとカットしたショートヘアを披露している。爽やかな新ヘアスタイルに加え以前に比べてフェイスラインも一段とシャープになった印象となり、大胆なイメージチェンジを果たしている様子がうかがえる。



SNSでは、「ショートが似合いすぎてる！かわいい」「スーパー似合ってる」といったコメントのほか、「だれかと思いました」「めちゃくちゃ可愛い れいちゃん、痩せたね〜」「サバサバの時の礼さんはどこに？」「姉御めっちゃ痩せてる綺麗」「まじめっちゃ痩せたよね？！」「痩せた方法、教えて下さい」などの反応も見られた。



丸山さんは、1997年4月1日生まれ、北海道出身。特技はものまね・歌・チアダンス・水泳で、ものまねタレントとしても知られる。自身のYouTube「丸山礼チャンネル」は登録者数126万人超。