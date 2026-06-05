クリスピー・クリーム・ドーナツ、誤情報が拡散。公式が訂正。2万個無料キャンペーン実施中だった
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン公式X（旧Twitter）は6月5日に投稿を更新。一部メディアで拡散された誤情報を訂正する投稿を行い、話題になっています。
【投稿】クリスピー・クリーム・ドーナツが情報を訂正
日本上陸20周年を記念し全店合計2万個のオリジナル・グレーズドを先着でプレゼントするというキャンペーン。東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店の3店舗では、13時から15時の2時間限定でできたてのオリジナル・グレーズドを提供していたようです。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】クリスピー・クリーム・ドーナツが情報を訂正
「オリグレの購入制限や、誤った値引き金額で購入可能」は誤り同アカウントは、「現在、一部メディアにて『オリグレの購入制限や、誤った値引き金額で購入可能』という情報が流れておりますが、こちらは誤りであり事実ではございません」と否定。正しくは「商品をおひとつ以上ご購入いただいた方に、オリジナル・グレーズドをおひとつプレゼント（全店合計20,000個、なくなり次第終了）」とのことで、混乱を招いたとして謝罪しています。
「ナショナル ドーナツデー」同ブランドの公式Webサイトによると、毎年6月の第1金曜日は「ナショナル ドーナツデー」として祝福され、アメリカでは多くのドーナツ店でドーナツが無料配布されているとのこと。今回のキャンペーンはそれにならったもののようです。
(文:All About ニュース編集部)