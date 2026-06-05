『ピングー』×「コスメキッチン」が初コラボ！ スキンケアキットやエコバッグなど17種発売へ
ナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」は、6月25日（木）から、『ピングー』とコラボレーションした限定アイテムを、全国の店舗で発売する。
【写真】コンパクトに折りたためる「エコバッグ」も！ 限定アイテム一覧
■夏に活躍するラインナップ
今回、南極で暮らす人気キャラクター『ピングー』との初コラボとして登場するのは、暑さにゆらぎやすい夏に、外からも内からも心地よく過ごせる“ひんやりケア＆インナーケア”アイテム全17種。
ラインナップには、「O by F」の「スキャルプシャンプー クール」と「スキャルプドライシャンプー クールショット」をはじめ、「Mitea ORGANIC」の冷感拭き取りシート、「nahrin」のロールオンアロマ、「Trilogy」のスキンケアキットなどがそろう。
また、「Bio−Normalizer」からは、人気の「青パパイヤ酵素」シリーズをピングーデザインで展開。顆粒タイプとタブレットタイプに加えて、カカオバーやシートマスクなどが用意される。
さらに、ふわふわ素材の「ぬいぐるみフェイスポーチ」や「ぬいぐるみチャームポーチ」、ピングーの生活のワンシーンを切り取った「エコバッグ」、「タオルハンカチ」などのファッション雑貨も並ぶ。
なお、公式WEBストア「MASH GO GREEN STORE」では、6月9日（火）10時00分から先行予約を受付。6月24日（水）18時00分より販売が開始される。
【写真】コンパクトに折りたためる「エコバッグ」も！ 限定アイテム一覧
■夏に活躍するラインナップ
今回、南極で暮らす人気キャラクター『ピングー』との初コラボとして登場するのは、暑さにゆらぎやすい夏に、外からも内からも心地よく過ごせる“ひんやりケア＆インナーケア”アイテム全17種。
また、「Bio−Normalizer」からは、人気の「青パパイヤ酵素」シリーズをピングーデザインで展開。顆粒タイプとタブレットタイプに加えて、カカオバーやシートマスクなどが用意される。
さらに、ふわふわ素材の「ぬいぐるみフェイスポーチ」や「ぬいぐるみチャームポーチ」、ピングーの生活のワンシーンを切り取った「エコバッグ」、「タオルハンカチ」などのファッション雑貨も並ぶ。
なお、公式WEBストア「MASH GO GREEN STORE」では、6月9日（火）10時00分から先行予約を受付。6月24日（水）18時00分より販売が開始される。