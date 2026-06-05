「松屋」が「ネオトマトごろごろチキンカレー」を6/9から発売！ ココナッツミルクのコクとトマトの酸味がマッチした新感覚カレー

「松屋」に新感覚の「ネオトマトごろごろチキンカレー」が登場！ カレギュウやチーズなど充実の5ラインナップが6月9日より全国で発売開始



「松屋」は、2026年6月9日10時より、一部店舗を除く全国の店舗にて「ネオトマトごろごろチキンカレー」を発売します。

大人気のごろチキシリーズから登場する今作は、ココナッツミルクのコクとトマトの酸味が絶妙にマッチし、エキゾチックなスパイスが香る新感覚のカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたチキンをごろごろと贅沢に合わせた食べ応え抜群の一皿です。

価格は1,050円。さらに、シンプルにソースを味わう「ネオトマトカレー」（680円）や、お肉を贅沢に楽しむ「ネオトマトカレギュウ」（950円）もラインナップ。

ほかにも濃厚な「ネオトマトチーズカレー」（880円）や「ネオトマトハンバーグカレー」（890円）も見逃せないボリューム感です。

お持ち帰りにも対応しており、株主優待券も利用可能。この夏の新定番をぜひ店舗やアプリでお得に味わい尽くしましょう。

※価格は全て税込み価格

（以下、プレスリリースより）

【松屋】夏を彩る、新世代のトマトカレー 「ネオトマトごろごろチキンカレー」新発売

ココナッツミルクとトマト、スパイスが織りなす“優しいのにスパイシー”な新感覚。 いつものトマトカレーと一味違う、この夏の新定番。 6月9日（火）10時〜 販売開始

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年6月9日（火）10時より「ネオトマトごろごろチキンカレー」を販売いたします。

■ココナッツミルクのコクとトマトの酸味、エキゾチックなスパイス香るカレーソース。

鉄板で焼き上げたジューシーなごろチキがソースに絡む、食べ応え抜群の一皿。

大人気のごろチキシリーズから、暑くなるこれからの季節にピッタリな新しいおいしさが登場します。

従来のトマトカレーとは一味違う“ネオトマト”カレーは、ココナッツミルクの優しい味わいと、トマトの爽やかな酸味が絶妙にマッチし、口いっぱいに広がる豊かな香りのあとには、スパイスのエキゾチックな後味が突き抜ける、まさに新感覚の味わいです。

鉄板でジューシーに焼き上げたチキンをごろごろと贅沢に使用した、食べ応えも抜群の自信作です。一足早く夏の気分を楽しめる、夏の新定番「ネオトマトごろごろチキンカレー」をぜひご賞味ください。

商品名

ネオトマトカレー 680円

ネオトマトごろごろチキンカレー 1,050円

ネオトマトカレギュウ 950円

ネオトマトチーズカレー 880円

ネオトマトハンバーグカレー 890円

※税込み価格です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（単品を除く）。 発売日 2026年6月9日（火）10時 〜 対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋 ※販売状況については、直接店舗にお問い合わせください。