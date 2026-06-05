週末は熱帯低気圧の動向に注意をしてください。7日（日）は大雨となるところがありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■6日（土）は沖縄・奄美で激しい雨 九州も午後は下り坂

6日（土）は北海道は西から東へと雨雲が通過するでしょう。各地で一時的に雨が降るため、お出かけには雨具をお持ちください。

東北は午前を中心に雨が降り、午後は日本海側から晴れ間が出てきそうです。

西日本や東日本では雲多めながらも晴れ間の出る時間もあるでしょう。ただ、九州では午後、南部から雨の範囲が広がりそうです。

沖縄や奄美は梅雨前線や熱帯低気圧の影響で雷を伴った激しい雨の降るところがありそうです。先島諸島では、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るおそれもあります。

■6日（土）は関東で汗ばむ陽気戻る

5日（金）の最高気温は仙台で18.0℃、東京で21.4℃など北日本太平洋側や関東でヒンヤリとしましたが、6日（土）は関東では気温が大幅に上がり、夏日が復活。汗ばむくらいの暑さとなりそうです。

西日本は28℃前後のところが多く、九州北部を中心に真夏日になるところもあるでしょう。北日本の太平洋側も5日（金）より気温が上がりそうです。

一方で、しばらく季節外れの暑さが続いた札幌は気温が大幅に下がり、最高気温は5日（金）より9℃低い16℃の予想です。

【6日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 12℃（-3 平年並み）

仙台 15℃（-1 平年並み）

新潟 18℃（-1 6月中旬）

東京 17℃（±0 平年並み）

名古屋 19℃（±0 6月中旬）

大阪 21℃（＋2 6月下旬）

高知 20℃（±0 6月中旬）

福岡 19℃（-1 平年並み）

鹿児島 21℃（-2 6月中旬）

那覇 26℃（±0 6月下旬）

【6日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（-9 5月上旬）

仙台 19℃（＋1 5月上旬）

新潟 26℃（-1 6月下旬）

東京 25℃（＋4 5月下旬）

名古屋 27℃（＋2 平年並み）

大阪 28℃（＋4 6月中旬）

高知 26℃（＋1 平年並み）

福岡 29℃（＋2 7月上旬）

鹿児島 29℃（＋1 6月下旬）

那覇 29℃（-1 平年並み）

■熱帯低気圧が北上 7日（日）は西日本太平洋側を中心に大雨のおそれ

台湾付近の熱帯低気圧は7日（日）にかけて東シナ海へ北上し、前線上の低気圧となる見込みです。（風が強まり、一時的に台風になる可能性はあります。）

低気圧が西日本〜東日本の南岸を進み、7日（日）は沖縄や奄美、九州〜関東、東北南部の太平洋側でも雨が降るでしょう。

熱帯由来の非常に湿った空気も流れ込むため、西日本の太平洋側を中心に大雨となるところがありそうです。

台風6号で記録的な大雨となったところもあります。少しの雨でも土砂災害などのリスクが高まるため、十分な注意が必要です。

【予想雨量】（多いところ）

◇5日（金）夕方〜6日（土）夕方

鹿児島（奄美地方を除く） 50ミリ

奄美地方 80ミリ

沖縄本島地方 60ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 120ミリ

◇6日（土）夕方〜7日（日）夕方

四国（瀬戸内側） 150ミリ

四国（太平洋側） 200ミリ

鹿児島（奄美地方を除く） 200ミリ

奄美地方 120ミリ

沖縄本島地方 60ミリ

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 60ミリ

◇7日（日）夕方〜8日（月）夕方

四国（瀬戸内側） 80ミリ

四国（太平洋側） 120ミリ

■週間予報

7日（日）は西日本〜東日本を中心に雨が降り、北日本も雲が多くなるでしょう。

8日（月）は関東では朝、雨が強まる可能性もありますが、西から雨は止んでいき、雨の中心が北日本に移りそうです。

北日本は9日（火）にかけて雨が降り、大雨となるおそれがあります。

10日（水）以降も本州の南に梅雨前線が停滞するため、太平洋側ほどスッキリしない天気となりそうです。梅雨前線がかかる沖縄や奄美は雨の降る日が続くでしょう。