シンガー・ソングライターの杉本ラララが5日、音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '26」（7月24〜26日、新潟県・苗場スキー場）への出演を発表した。7月24日、苗場食堂ステージに登場する。

杉本は木曜ナビゲーターを務めるJ-WAVE「SPARK！」（月〜木曜深夜0・00）の4日生放送中に「明日とんでもないビッグなお知らせがあります」と予告した通り、国内最大級ロックフェスへの出演をXで報告。「フジロックに出演が決まったぞ〜！！お前たち、待ってるな！」とコメントを添えた。

2010年に音楽ユニット「おつかれーず」として活動を開始し、NHK-BS「釣りびと万歳」のテーマ曲に起用されるなど実績を積み、17年からはソロ活動。爽やかで優しい正統派アーティストとして高い歌唱力が評価を得るも観客動員は伸び悩み、近年は数十人を前に歌っていた。

昨年6月、突如「悪魔に魂を売った」と見た目やキャラを一変。8月には「死神に転職」し奇抜なメーク、高圧なもの言いの「阿鼻叫喚に満ちたデスメタルシンガー、一京と41歳」へ。MCのショート動画をSNSに投稿し始めると「面白すぎる」と大バズリし、インスタグラムのフォロワーが2000人から10万人に跳ね上がり、ライブの観客も急増。今年ソニーミュージックと契約し、飛ぶ鳥を落とす勢いでメジャーアーティストへの階段を駆け上がっている。

5月31日にはMBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」にゲスト出演。人の良さをを隠しきれない爆笑トークと、生きづらさを抱える人に手を差し伸べる楽曲「ゴライコー」の熱唱ぶりの“ギャップ”でリスナーの心をわしづかみに。SNSでは「トークと生歌が凄すぎた」「何者!?圧倒されてる」「また来てほしい」「完全に死神にハマってる」など称賛の声が殺到した。

4日の「SPARK」で、杉本は「すごい反響なんだよ！フォロワーもうなぎのぼりで。昔の友だちとか昔のゾンビファンからも連絡が来た」と驚きを込めた。「SPARKが（今年5月に）始まったときより反響あった。SPARKは毎回放送するたびインスタ30人ぐらいしか増えないけど、今回のラジオで7000人増えました」とぶっちゃけ、番組スタッフは苦笑い。「あちらのほうのラジオに行く可能性が…今月で（SPARKを）卒業する可能性があります」と告げ、笑わせていた。