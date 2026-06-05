シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）の生放送にゲスト出演し、年齢について言及する場面があった。

昨年4月から「47都道府県ツアー 2025-2026 FUTATABI」中の藤井は、5月28日に予定されていた宮城公演を体調不良のため延期。この日の生放送に登場すると「元気は元気ですね、最近かぜ引いたりしましたけど。（公演を）1本延期させてもらいました」と話した。

今ツアーでは1年4カ月かけて全国で68公演を行う。「老体にムチ打って」と表現し、自身の年齢について「水戸黄門と同じ年なんです」と言及。「どういうこと？」と聞くパーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子に、「水戸光圀、格さん助さんの。あの人は俺と同い年」と説明。有働は「なるほどっていう…どういう受けをしていいのか分からなかった」と笑った。

63歳の今も衰えない歌声について「声帯って筋肉と一緒だから使えば鍛えられる。声の商売だもん」と説明していた。

ドラマ「水戸黄門」でお馴染みの徳川光圀は史実では62歳で隠居している。