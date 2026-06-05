タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて購入したワインの現在の価値について語った。

この日はタモリがパーソナリティーを務めていた「タモリのオールナイトニッポン」で大学生時代にはがき選びをしていたという、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。

ウイスキーの話題となり、秋元氏は自身がウイスキーを教わった歌手・福山雅治と俳優・リリー・フランキーが、タモリからウイスキーを学んだと打ち明けた。

タモリは以前ほど飲まなくなったものの、ウイスキー全般が好きだとし、「どっちかっていうと、系統で言うと島っぽいのが好きだね。アードベッグだったり。（スコットランドの）アイラ島系の」と述べた。

それでもワインは「今高い、本当に高い」とポツリ。「俺、確かどれぐらいかな、これ？20万（円）、30万、高いな思って買ったウイスキーがある」と語り、まだ開けていないが「飲もうと思って。一応うちの社員に、これ、ネットで今いくらするか、ちょっと調べてくれって。開けそうになったら、60万ですって言われてすぐやめて」とぶっちゃけて苦笑い。

秋元氏は「飲みましょうよ、それ」と勧め、タモリは「でまたまた次開けようってなると、結局300万になってるの。高いよなあ」と高騰ぶりに驚いたと話した。

これには秋元氏も「ちょっと300万円だったら飲めないですよね」と納得し、タモリは「飲めない、飲めない」と反応した。それでも秋元氏は最後に「いやでも、飲みましょう、せっかくだから」と繰り返し、タモリは「もうね、酒ないから飲もうと思って」と決心した。

80歳になった現在、ウイスキーは普段はハイボールを飲むだけだが、「何かこうあると、飲んでみたいなと思って」と普通に飲むこともあると話した。