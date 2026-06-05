ロッテは５日、山崎剛内野手（３０）と支配下契約を結んだと発表した。２５年オフに楽天を戦力外となり、ロッテと育成契約を結んでいた。背番号は３８に決まった。この日の巨人戦（東京Ｄ）の試合前に取材に応じ、「今まで、ここに来るために目標としてやっていたので、２年前の僕から比べると、ここに来ることが本当に、夢にも見てなかったので、まず（１軍の舞台に）来られたことをうれしく思います」と振り返った。

右投げ左打ちで内外野守れるユーティリティープレーヤーは、２３年に主に遊撃手として１１７試合に出場し打率２割３厘、２本塁打、１９打点、１３盗塁をマーク。この年以降は故障や自律神経の病気で出場機会を減らし、昨季は１軍出場がなかった。

昨年３月に手術を受けた左膝も完治し、今季は２軍で１９試合に出場して、打率３割９厘、１本塁打、４打点をマーク。４日のファーム・リーグ楽天戦（森林どり）後に吉報が届いた。「（ここまでは）めちゃくちゃ遠かったです。本当に何回も、戻れないかもと思うこともあったんですけど、まずはこの舞台でやれるチャンスがあることを、球団にも感謝してますし、また戻ってこれたことを非常にうれしく思います」と喜びを語った。

◆山崎剛（やまさき・つよし）１９９５年１２月２９日、福岡市生まれ。３０歳。日章学園では甲子園出場はなし。国学院大から１７年ドラフト３位で楽天入団。プロ８年の通算は３２６試合で打率２割２分１厘、１０本塁打、６６打点、４１盗塁。１７３センチ、７４キロ。右投左打。