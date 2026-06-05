「恋に落ちるかと思った」乃木坂46メンバーの演技に反響「可愛すぎた…」「良すぎる」『惡の華』第9話【ネタバレあり】
テレビ東京で4日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第9話が放送され、あのが突然登場して反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】こんな目で見られたらもう…鈴木福を見つめる中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第9話では、春日が不良に絡まれ、気持ちを吐露し、絶望の感情が湧き上がる。その帰り道、目に入ったのは、ボードレールの『惡の華』の本を手にする常磐（中西アルノ）の姿だった。
春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかける。本が趣味という共通点で、徐々に距離が縮まる2人。ある日、常磐の部屋にある常磐の書いたノートに気づく春日、どうしても読みたくて、お願いして読ませてもらう。
今回は、常磐の登場が多く、SNS上では乃木坂46に所属する中西について「本当に演技が素晴らしいです！」「可愛すぎた…」「恋に落ちるかと思った」「良すぎる」などのコメントが上がっている。
【場面写真】こんな目で見られたらもう…鈴木福を見つめる中西アルノ
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかける。本が趣味という共通点で、徐々に距離が縮まる2人。ある日、常磐の部屋にある常磐の書いたノートに気づく春日、どうしても読みたくて、お願いして読ませてもらう。
今回は、常磐の登場が多く、SNS上では乃木坂46に所属する中西について「本当に演技が素晴らしいです！」「可愛すぎた…」「恋に落ちるかと思った」「良すぎる」などのコメントが上がっている。