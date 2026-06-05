W杯目前の練習場トラブルも選手たちの声「慣れている」「貸して頂けて感謝」集大成でも問われる“臨機応変”
メキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表はこれまでの2日間、当初予定していた練習場とは異なる施設でトレーニングを行っている。現地時間4日の練習前、報道陣の取材に応じた日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「(練習場変更にも)チームは落ち着いている。より良い環境を求めてこういう移動になった」と説明した。
日本代表は当初、事前キャンプ地としてモンテレイ市内中心部にあるティグリスのクラブ施設を使用する予定だったが、3か月前の現地視察時よりもピッチ状態が悪化していたことが発覚。「悪天候の影響で(芝生の)張り替えもあった」(山本ダイレクター)という。チーム到着後、初日3日の練習は会場を変更することを決断。トレーニングパートナーを務めるU-19日本代表が練習に使用予定だった市内中心部の大学施設を使うこととなった。
ところが初日の練習を行ってみると、大学施設の練習場は芝生が硬く、W杯を目前に控える選手たちにケガの懸念が浮上したため、再変更の決断を迫られた。その結果、合宿2日目の練習はモンテレイから車で30〜40分離れたモンテレイのクラブ施設を借り、芝生保護のためウォーミングアップはサブピッチ、全体練習は女子チーム用ピッチをそれぞれ渡り歩くという“ジプシー生活”となった。
モンテレイのクラブ施設はチュニジア代表が公式ベースキャンプを張る予定となっているため、当初は事前キャンプに使用できないはずだった。しかし、現地メディアで日本の“ジプシー生活”が大騒ぎになっていることもあり、クラブ側が手を差し伸べてくれた形。幸いにも昨年夏のクラブW杯にも出場した国内屈指の名門クラブの施設を使用し、W杯への準備が行えることとなった。
そうした変更のかいあって、この日の練習場は選手たちにとっても合格点だったようだだ。現地メディアの取材にスペイン語で応じていたMF久保建英は前日の練習場について「(練習場は)僕にとって迷惑とかじゃないけど、少しストレスは感じるものだった。W杯が迫っているけど世界レベルには達していなかった。練習内容も少し変更せざるを得なかった」としつつ、この日は「すごく良い練習ができた」と前向きに語っていた。
またメキシコメディアからはクラブ施設の不備を糾弾する声も上がっていたが、久保はモンテレイの環境について「僕たちはすごく温かく迎えてもらったし、警察のエスコートもそうだし、みんな僕たちを応援してくれて『僕たちと一緒だよ』と言ってくれる。僕は昔から、メキシコという国のことも、人々も好きだ。メキシコ代表にも知り合いが何人かいるし、彼らもすばらしいW杯を戦ってくれればありがたい」と模範的な回答。練習場事情についても「仕方ない。たくさんのチームが来るけど、全てに割り当て切れるピッチがあるわけではないから。だからモンテレイとチュニジアの皆さんに貸していただけたことに感謝している」とさらりと話した。
日本代表としては、こうした想定外の事態も慣れっこではあった。アジア各地で行われるW杯予選ではスコールやピッチ状態の不備で練習に影響が出ることが珍しくなく、そのたびに臨機応変な対応で乗り切ってきた。
世代別代表から豊富な遠征経験を持つDF菅原由勢(ブレーメン)は今回の練習場変更について「僕は海外遠征にも育成年代からよく行かせてもらったので、練習場が変わったり、劣悪な環境で練習をしなくちゃいけないとかには免疫がついていた」と満足げ。「練習場があるだけ感謝。ピッチも昨日より今日は良かったので(やるべきことは)何も変わらない」と力を込めた。
5度目のW杯参加となるDF長友佑都(FC東京)も「こういうことはすごく慣れている」と強調した。ベテランとして緊急時は腕の見せ所。「どれだけの順応力を持って環境をネガティブに捉えるのか、ポジティブに捉えるのか。当たり前のことがプレッシャーが大きくなるとできなくなるので、そういうところは僕とか、(吉田)麻也とか、ハセさん(長谷部誠コーチ)も含めて、そういう存在が前を向かせるような雰囲気にしていきたい」と息巻いていた。
またモンテレイでの事前キャンプの主目的である「暑熱順化」は、順調に進んでいる様子だ。この日は小雨がぱらつく中でのトレーニングだったが、所属クラブ日程の影響で最も合流の遅かったMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が「暑いですね。しんどいです」と半袖姿で大粒の汗をかくほどの蒸し暑さ。一方、他の選手からは「これくらいならできる」と前向きな声も聞かれ、同じく蒸し暑い日本からの連続活動が前向きに働いている側面もありそうだ。
何よりこうしてモンテレイで事前キャンプを行っていることで、グループリーグ第2戦・チュニジア戦や、1位通過の場合のラウンド32の開催都市を現地で感じられているのも大きなメリット。練習環境のハードルさえ乗り越えられれば、試合のピッチで役立つことは多くあるはずだ。2018年の発足当初から8年間にわたって「臨機応変」をテーマとしてきた森保ジャパン、集大成のW杯を目前に控えた最終段階でその真価が問われている。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は当初、事前キャンプ地としてモンテレイ市内中心部にあるティグリスのクラブ施設を使用する予定だったが、3か月前の現地視察時よりもピッチ状態が悪化していたことが発覚。「悪天候の影響で(芝生の)張り替えもあった」(山本ダイレクター)という。チーム到着後、初日3日の練習は会場を変更することを決断。トレーニングパートナーを務めるU-19日本代表が練習に使用予定だった市内中心部の大学施設を使うこととなった。
モンテレイのクラブ施設はチュニジア代表が公式ベースキャンプを張る予定となっているため、当初は事前キャンプに使用できないはずだった。しかし、現地メディアで日本の“ジプシー生活”が大騒ぎになっていることもあり、クラブ側が手を差し伸べてくれた形。幸いにも昨年夏のクラブW杯にも出場した国内屈指の名門クラブの施設を使用し、W杯への準備が行えることとなった。
そうした変更のかいあって、この日の練習場は選手たちにとっても合格点だったようだだ。現地メディアの取材にスペイン語で応じていたMF久保建英は前日の練習場について「(練習場は)僕にとって迷惑とかじゃないけど、少しストレスは感じるものだった。W杯が迫っているけど世界レベルには達していなかった。練習内容も少し変更せざるを得なかった」としつつ、この日は「すごく良い練習ができた」と前向きに語っていた。
またメキシコメディアからはクラブ施設の不備を糾弾する声も上がっていたが、久保はモンテレイの環境について「僕たちはすごく温かく迎えてもらったし、警察のエスコートもそうだし、みんな僕たちを応援してくれて『僕たちと一緒だよ』と言ってくれる。僕は昔から、メキシコという国のことも、人々も好きだ。メキシコ代表にも知り合いが何人かいるし、彼らもすばらしいW杯を戦ってくれればありがたい」と模範的な回答。練習場事情についても「仕方ない。たくさんのチームが来るけど、全てに割り当て切れるピッチがあるわけではないから。だからモンテレイとチュニジアの皆さんに貸していただけたことに感謝している」とさらりと話した。
日本代表としては、こうした想定外の事態も慣れっこではあった。アジア各地で行われるW杯予選ではスコールやピッチ状態の不備で練習に影響が出ることが珍しくなく、そのたびに臨機応変な対応で乗り切ってきた。
世代別代表から豊富な遠征経験を持つDF菅原由勢(ブレーメン)は今回の練習場変更について「僕は海外遠征にも育成年代からよく行かせてもらったので、練習場が変わったり、劣悪な環境で練習をしなくちゃいけないとかには免疫がついていた」と満足げ。「練習場があるだけ感謝。ピッチも昨日より今日は良かったので(やるべきことは)何も変わらない」と力を込めた。
5度目のW杯参加となるDF長友佑都(FC東京)も「こういうことはすごく慣れている」と強調した。ベテランとして緊急時は腕の見せ所。「どれだけの順応力を持って環境をネガティブに捉えるのか、ポジティブに捉えるのか。当たり前のことがプレッシャーが大きくなるとできなくなるので、そういうところは僕とか、(吉田)麻也とか、ハセさん(長谷部誠コーチ)も含めて、そういう存在が前を向かせるような雰囲気にしていきたい」と息巻いていた。
またモンテレイでの事前キャンプの主目的である「暑熱順化」は、順調に進んでいる様子だ。この日は小雨がぱらつく中でのトレーニングだったが、所属クラブ日程の影響で最も合流の遅かったMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が「暑いですね。しんどいです」と半袖姿で大粒の汗をかくほどの蒸し暑さ。一方、他の選手からは「これくらいならできる」と前向きな声も聞かれ、同じく蒸し暑い日本からの連続活動が前向きに働いている側面もありそうだ。
何よりこうしてモンテレイで事前キャンプを行っていることで、グループリーグ第2戦・チュニジア戦や、1位通過の場合のラウンド32の開催都市を現地で感じられているのも大きなメリット。練習環境のハードルさえ乗り越えられれば、試合のピッチで役立つことは多くあるはずだ。2018年の発足当初から8年間にわたって「臨機応変」をテーマとしてきた森保ジャパン、集大成のW杯を目前に控えた最終段階でその真価が問われている。
(取材・文 竹内達也)