Perfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が終映を迎えようとしている。あ～ちゃんが、劇中でのウェディングドレス姿を自身のInstagramに公開した。

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あ～ちゃんは「Perfume”コールドスリープ“-25 years Document-」「こんなシーンもあるよ。」と綴り、2匹の愛犬とのウェディングフォトをアップ。続けて、「あっという間にあと数日ぽつぽつ上映して、終了なのね」「それぞれの観てくれた感想とメッセージがうれしい。」「Perfumeで活動をさせてもらってきて、自分にこんな未来が待ってたなんて未だ信じられないです。」とコールドスリープ（活動休止）している現在の心境を明かしている。

この投稿にコメント欄では、「美しくて涙でた」「優しくて幸せ満開の表情ですね」「あまりにもきれいでびっくり」「世界一美しい花嫁さん」「ドレス姿のあ～ちゃん綺麗すぎて見た瞬間号泣」などの声が寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）