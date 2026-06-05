湘南がDF柴田徹の契約満了を発表「僕はこのクラブが大好きです」
湘南ベルマーレは5日、DF柴田徹(25)が契約満了となったことを発表した。柴田は23年に早稲田大から湘南に加入。同年途中より2年半、福島への育成型期限付き移籍を経験すると、今季より湘南に復帰していた。
「まだまだこのクラブで戦いたい。もっと力になりたい。自分の価値をこのクラブで高めたい。僕はこのクラブが大好きです」
大学時代に負った右膝前十字靭帯断裂の大怪我の影響で、一時はプロ入りを諦めたという柴田だが、卒業と同時に高校時代を過ごした湘南への帰還を決定。「プロ入りを諦めかけていた自分を、このクラブは拾ってくださいました」と表現すると、「ユース時代を含め、たくさんの経験をさせてくれたこのクラブには、感謝の2文字では足りないくらいのありがとうの気持ちしかありません」と綴った。
契約満了となったが、「またこの舞台に戻ってこられるように、自分自身に厳しく向き合い、地道にコツコツと1日1日を大切に生きていきます」と力に変える。「複雑な思いはありますが、このクラブで出会えた仲間と得た経験、自分の可能性を信じて、まだまだ前に進んでいきます」と次なるステップアップを誓った。
「まだまだこのクラブで戦いたい。もっと力になりたい。自分の価値をこのクラブで高めたい。僕はこのクラブが大好きです」
大学時代に負った右膝前十字靭帯断裂の大怪我の影響で、一時はプロ入りを諦めたという柴田だが、卒業と同時に高校時代を過ごした湘南への帰還を決定。「プロ入りを諦めかけていた自分を、このクラブは拾ってくださいました」と表現すると、「ユース時代を含め、たくさんの経験をさせてくれたこのクラブには、感謝の2文字では足りないくらいのありがとうの気持ちしかありません」と綴った。
契約満了となったが、「またこの舞台に戻ってこられるように、自分自身に厳しく向き合い、地道にコツコツと1日1日を大切に生きていきます」と力に変える。「複雑な思いはありますが、このクラブで出会えた仲間と得た経験、自分の可能性を信じて、まだまだ前に進んでいきます」と次なるステップアップを誓った。