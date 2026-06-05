【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて合宿中の日本代表は４日、メキシコのモンテレイ近郊でトレーニングを行った。

当初練習する予定だった施設はピッチの状態が悪く、前日に続いて急きょ、別の場所に変更された。そんな慌ただしい状況でも、この日２５歳の誕生日を迎えた久保（レアル・ソシエダード）は、落ち着いた様子でミニゲームなどのメニューをこなした。

練習後、報道陣から祝福された久保は、「２５になって年を取ったみたいに言われるが、メンタル的にも若いし、体がきついとかもない」と心身の充実ぶりを強調した。１８歳でフル代表デビューしてから７年。２１歳で初めて臨んだ前回Ｗ杯は、クロアチアとの決勝トーナメント１回戦を体調不良で欠場するなど、不完全燃焼に終わった。

代表の主軸の一人に成長を遂げて迎える２度目の大舞台は、雪辱の舞台でもある。「Ｗ杯は欲張らずに勝てたらいい。意外に時間がないので、まずは（初戦の）オランダ戦に向かっていい準備をしたい」。代表であと１試合出場すれば、通算出場試合数は早くも「５０」の節目に到達する。積み重ねてきた力を信じて、今は落ち着いて牙を研いでいる。