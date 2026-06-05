宝塚歌劇団月組公演「RYOFU/水晶宮殿」が6日、東京宝塚劇場で初日を迎える。

月組トップスター鳳月杏（ほうづき・あん）が、トップスターとしては異例ともいえる“悪役”に挑戦する。演じるのは「三国志」で知られる武将・呂布（りょふ）。激しい立ち回りで次々と人々を手にかける“裏切り者”として描かれるが、その胸には誰にも明かせない思いを秘める。冷酷さと人間らしさが同居する難役を、持ち前の演技力で体現している。

ヒロインの雪蓮（せつれん）役はトップ娘役の天紫珠李（あまし・じゅり）。呂布の妻であり、過去の記憶を失った女性を繊細に演じ、物語に彩りを添える。

ショー「水晶宮殿」は、歌やダンス、豪華な衣装で魅せるファンタジー作品。クリスタルの幻想的な世界観の中で、月組生たちが“化学反応”を起こし華やかな舞台を繰り広げる。

通し舞台稽古後の囲み取材で鳳月は「暑い季節となってきましたが暑さに負けず、情熱を持った舞台を最後まで務めたい」と笑顔であいさつした。

古代中国の歴史を題材にした作品だが、鳳月は「宝塚らしくない部分と宝塚らしさが融合した、宝塚だからこそできる作品。その瞬間に生まれる気持ちを大切にしたい。月組としても、大きなスケールでけれん味あふれる芝居に挑戦するのは新鮮です。お客様には“宝塚を見ているような気がしない”と感じていただける舞台を目指したい」と抱負を語った。

天紫は「内容の濃い2本立てなので、もうこれ以上できないというくらいエネルギーを注ぎ込むことを大切にしながら臨みたい」と話した。

公演は7月19日まで。千秋楽公演は全国の映画館でライブ中継される。また、千秋楽と6月25日午後6時30分開演の新人公演はライブ配信される。