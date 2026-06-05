◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手が今季２勝目を懸け、６日のロッテ戦（東京ドーム）に先発する。この日はキャッチボールなどで最終調整。中１２日と十分な休養期間を経て臨むマウンドに「しっかりストライクゾーンに投げて、テンポ良く打たせて取りたい。なるべく野手の守備の時間を短くできるように」と意気込んだ。

前回登板は５回１／３を投げ５安打３失点で３敗目を喫した５月２３日の阪神戦（東京ドーム）。登板後には右打者の内角への投球を課題に挙げていた。中１２日の期間を有効活用し「技術的なことにも取り組めた」と課題を修正。約２週間の努力を示すマウンドになる。

初対戦となるロッテとの一戦。この日の試合前時点でパ・リーグ首位打者の西川など強打者がそろうが「きょう（の試合も確認して）しっかり研究したい」と気合十分。最後まで自分ができることを続けていく構えだ。

来日から約４か月が経過。すっかりチームになじみ、日本ならではの独特な応援にも慣れたという背番号２６。「どれだけファンが気持ちを込めてくれているかが声援の大きさに表れている。すごくいいものだよ」。ファンの期待に応えるべく、精いっぱい右腕を振る。