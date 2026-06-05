1枚あたり50円以下ッ？！【業務スーパー】の「お弁当おかず」がコスパ良くて最強♡

食料品や日用品の値段が気になる昨今、「少しでもお得に買い物をしたい！」と、考えている人も多いのでは？ 節約のためにお弁当を作っている人は、その食材のコスパにもこだわっているはず。今回は、そんな人の強い味方と言えそうな【業務スーパー】に注目。ラインナップ豊富な商品の中から、お弁当のおかずにコスパ良く手軽に使える食品をピックアップしてご紹介します。

1枚50円以下でコスパ◎ マニアもまとめ買い！

「常にストックしている」と、業スーマニアの@racco_clubさんが紹介しているのは、「肉厚極旨とんかつ」。下ごしらえ不要、凍ったまま油で揚げるだけで完成する手軽さも魅力。1袋700g入りで、\591（税込）という手頃な価格も嬉しいポイント。13～14枚入っているそうなので、1枚あたり50円以下というコスパの良さに驚く人も多いはず。

食べ応えもバッチリ！ 1kg入りの冷凍生フランク

1本あたり約100gの生フランクが10本入った「こだわり生フランク プレーン」は、\883（税込）。こちらも1本あたり100円以下というコスパの良さも魅力です。茹でるだけでも食べられますが、軽く焼いて焼き色を付ければ、見た目にも豪華なお弁当が作れそう。豪快にホットドックにしても良いかも。@racco_clubさんは、「カットしてミートソースにしちゃう」と、使い方を発信しています。

ご飯にのせるだけじゃない！ アレンジはアイディア次第

「アレンジがしやすく万能」と、@arimama_chanさんが絶賛する「Ｃａ鮭フレーク(160g)」。160g入り\277（税込）と、思わずまとめ買いしたくなる価格も嬉しいポイント。公式サイトによれば、「鮭を中骨ごと使用した、カルシウム豊富な鮭フレーク」とのことで、子どもの食事にも取り入れたいところ。ご飯にのせるだけでなく、混ぜ込んでおにぎりにしたり、パンにのせたり、サラダやパスタの具材として使ってもGOOD！

夕食のもう一品やお弁当のおかずにもぴったり

「今超話題」「見つけてそっこー買いました」と、@racco_clubさんが興奮気味に紹介しているのは「しそ香る鶏むね春巻」。鶏むね肉とたまねぎの餡を、しそと春巻きの皮で包んだ冷凍品です。揚げ物はハードルが高いという人も多いかもしれませんが、フライパンに約1cmの油を入れて、3～4分ほど揚げ焼きするだけで完成するそう。10個入りで\429（税込）なので、こちらも1個あたり50円以下です。

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※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N