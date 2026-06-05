過去に川島永嗣や西川周作らも参加した将来の日本代表を担うGKの育成・強化キャンプ

日本サッカー協会（JFA）は6月5日、高円宮記念JFA夢フィールドで6月12日から14日にかけて開催される「JFAナショナルGKキャンプ」の参加メンバー20人を発表した。

同キャンプは、将来の日本代表を担うGKの育成・強化やアンダーカテゴリー代表チームの育成・強化を目的として1999年から開催されている。ピッチ上でのトレーニングに加え、映像を用いた振り返りミーティングや各種レクチャーにより、目標とするGK像を明確にして所属チームに戻ってからも継続して成長できるように働きかけを行う。過去の参加者には、日本代表として国際試合への出場経験を持つ川島永嗣や西川周作、権田修一らが名を連ねている。

今回のキャンプでは、4回のトレーニング毎にシュートストップ、ブレイクアウェイ、クロス、攻撃参加の4つのテーマを設定。それぞれにおいてテクニックの追求と、ゲームでの攻守にわたる効果的なプレーへのトライに取り組む。メンバーには本間ブバカル輝（北海道コンサドーレ札幌U-15）やエヴァンズ源太郎（柏レイソルU-15）ら20人が選出された。（FOOTBALL ZONE編集部）