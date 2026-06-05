国家のGNPの99％を戦争に注ぎ込む――。太平洋戦争末期、日本が記録したこの異常な数字の裏には、他国が決してやらなかった「巧妙な借金のカラクリ」が存在した。そして敗戦の裏で大蔵省が仕掛けたのは、極限のマネーゲームだった。（全2回の1回目）

【動画を見る】GNPの99％が戦費に消えた？ 敗戦直前に大蔵省が仕掛けた“売り抜け”と借金のカラクリ

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月23日配信）

昭和19年度の日本の戦費は735億円。対してその年の日本のGNPは745億円。日本が生み出した付加価値のほぼ99%が戦争に費やされた計算になる。この数字を耳にすれば、誰もが絶句するだろう。

しかし、文藝春秋PLUSの番組「+HISTORY」に登場した防衛研究所主任研究官・小野圭司氏は、著書『太平洋戦争と銀行』（講談社現代新書）をもとに、軍事史の「金融という死角」に隠された仕掛けを明かした。

「日本が生み出した富のうち、戦争に使われたのは…」

小野氏はこの数字のトリックを解き明かす。 「『GNPの99%が戦費』と聞くと、国内のすべての富を戦争に注ぎ込んだように思えますが、実態は違います。日本が自国で生み出した富のうち、純粋に戦争に使われたのは『約50%』。残りの50%は国民の生活や国内の通常の経済活動に回されていました」



小野圭司氏

では、なぜ帳簿上の戦費は99%の額にまで膨れ上がったのか。そこにはある手口があった。

「原因は、戦費の半分を『中国大陸での借金』で賄ったからです。日本は中国の占領地に汪兆銘政権を樹立させ、その中央銀行から現地通貨を大量に借りました。日本の富を消費したわけではありませんが、日本政府が借りたお金である以上、帳簿には『日本の戦費』として記録されます。

結果として、【日本国内の富から出した戦費（50%）】＋【中国の政権から借りた戦費（約50%相当）】が足し算され、『GNPの99%相当の額』という異常な数字が仕上がったのです」

占領地ごとに独自の通貨を発行し、そこから借り入れるという戦費調達体制を敷いたのは、主要参戦国の中で日本だけだった。

大蔵省が仕掛けた最後の一手

この膨大な借金の清算は、終戦直前に劇的な展開を見せる。終戦末期、中国国内では政情不安を背景に金（ゴールド）の市場価格が急騰し、約1年で40倍以上に跳ね上がっていた。横浜正金銀行などの北京支店には、日本政府の金が残っていた。

ポツダム宣言受諾が決定されるや否や、大蔵省はこの金を一気に売却する決断を下す。小野氏は「汪兆銘政権からの借金の9割以上は、これで返済が終わった」と語る。

背景には2つの理由があった。停戦後に占領軍が来れば資産はすべて接収されてしまうこと。そして、40倍超に膨らんだ金価格がいつ暴落するかわからないことだ。「日本のフリーハンドが効く間に返済してしまおうということですね」

売却後、市場に大量の金が放出されると、金の価格は急落した。文字通りの「売り抜け」だった。

借金のカラクリから金売却による債務返済まで、日本の戦時金融は極限の計算で動いていた。しかし、この裏で現場では目を覆うような狂騒が進行していた。潜水艦で運んだゴールド、硬貨を削り出して戦闘機を作ろうとした造幣局の涙ぐましい徒労――。追い詰められた戦時金融のもう一つの「狂気」の全貌は、動画内で深く語られている。

〈硬貨を削って戦闘機を作り、最後は陶器がお金に…第二次大戦時の日本を追い詰めた金融の“異常な狂気”〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）