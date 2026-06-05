在仙台カンボジア王国名誉領事が、2024年までの4年間で約3億7000万円もの巨額の申告漏れを指摘されたことが、5月28日明らかになった。

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コンサルタント料や顧問料として、東京や大阪の企業から20億円以上を集めたが、殆ど業務に実態がなく、一部を手数料として受け取った上で、大部分を企業側に戻していた。名誉領事が不正経理に加担し、得た手数料も申告していなかったという。



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「この申告漏れを指摘されたのは田井進名誉領事（73）です。名誉領事は外交官や領事のような特権が一部あるが、経済や文化の交流などが主な業務。税金がタダになることはない。田井氏には月に数百万円が入り、遊興費などに使っていたとみられる」（社会部記者）

「あそこに頼むと税金が安くなる」

国税当局は、名誉領事側にコンサル料などを払っていた不動産会社やIT会社など20社以上についても、架空取引で所得を低く見せかけたとし、重加算税を含め約7億円を追徴課税した。

「カンボジア名誉領事館に頼むと税金が大幅に安くなる」。そんな噂は、数年前からビジネス界隈で密かに流れており、耳が早い税務関係者の間でも知られていた。

「現金収入が多く、利益を圧縮したい会社を中心に、口コミで広がっていった。不自然なカネの流れに気づいた国税当局が調査を開始。メディアも取材に動いたため、発覚は時間の問題と言われていた」（都内の税理士）

反社会的勢力の間でも有名だった

田井氏はもともとNPOなどを通じたカンボジア支援事業に携わっていたが、19年に仙台市に名誉領事館が開設されると、トップに就任。ビジネス交流会などに積極的に顔を出し、経営者に人脈を広げていった。

24年にはカンボジアの首相特別補佐官の肩書も得ており、「我々には外交上の特権があり優遇されている。税務調査はされないから大丈夫だ」などと周囲に吹聴し、顧問契約を持ち掛けていたという。

企業側としては、支払ったコンサル料などを経費として計上できる一方、バックされる際は現金だったため重宝された。「要するに名誉領事館を通じた裏金作り。手数料を払っても十分ペイできた」（関東地方の経営者）

実はこのスキーム、反社会的勢力の間でも有名だったという。

「支払ったカネの大半が戻ってくるから、マネロンに使えると言われていた。裏社会に近い人物が窓口となって、名誉領事側とやり取りをしていたとされる。警察当局もこの情報を掴んでいた」（事情を知る関係者）

田井氏に質問状を送ると、概ねこう回答した。

「（申告漏れは）既に修正申告手続きは終了しています。当方が反社会的勢力と取引きした事実はありません」

名誉領事館がブラックボックスになっていた今回の事案。当局はどこまで実態を解明できるだろうか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月11日号）