男性6人組「SHOW―WA」ら歌謡界の次世代歌手4組が5日、東京都北区の北とぴあで行われた合同ライブ「キミパレ〜名曲アップデート！君と唄うヒットパレード〜」に出演した。

第1、2部にSHOW―WA、MATSURI。青山新が1部に、風輪が2部に出演した。それぞれの餅曲のみならず、沢田研二「勝手にしやがれ」や寺尾聰「ルビーの指環」など懐かしの歌謡曲などを歌唱。さらには即興劇に挑戦するなど、歌以外でも客席を魅了した。

イベントを振り返り、MATSURIの柳田優樹は「こういうコラボレーションイベントは、普段なかなかご一緒できない青山新さんや風輪さんとの共演が楽しい」とニッコリ。SHOW―WAの寺田真二郎は「先週あったファンクラブイベントで即興コントというのがあったので、即興劇はデジャブかと思いました」と苦笑い。グループの時とは違う即興劇に楽しんだようで「MATSURI や（青山）新くんと組むのは探り合いみたいなところがあって良かった」と振り返った。

ライブの模様は今月13日午前9時から文化放送で特別番組として放送される。青山は「公開録音なので、放送の際も音だけでも楽しんでもらえるコンサートになったのでは」と胸を張った。