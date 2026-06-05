地震で被災した石川県七尾市の復興を願い地元の高校生が伝統の「大豆飴(まめあめ)」をアレンジした和菓子を開発！5日、復興に役立ててもらおうと売上金の一部を七尾市に寄付しました。

七尾市役所を訪れたのは鵬学園高校2年生の4人です。生徒たちは地震からの復興を願い、地元の老舗菓子店「梅屋常五郎」と七尾伝統の「大豆飴（まめあめ）」をチョコレート風味にアレンジした和菓子を開発し、Fucco(福来)と名付けました。

2025年5月の発売から県内外でPRするなど1年余りで3809個を販売し、復興に役立ててもらおうと、売上金の一部およそ3万8000円を七尾市の茶谷義隆市長に手渡しました。

Fuccoの存在が被災者を元気づける一つの手段になったのがうれしい

七尾市・茶谷義隆市長「京都や大阪まで行ってPRしていただいている。それが復興に向けても大きな力になっているかなと思います」「寄付以上の有難い気持ちを市としても頂いたかな」

鵬学園高校2年・梅村愛侑さん「七尾の復興に携われて、Fuccoの存在が被災した方々を元気づける一つの手段となってくれたのでとてもうれしいし、多くの人に知ってもらえたことが一番うれしいです」

鵬学園2年・新田樹里さん「3年生の代から目標を掲げていた給食導入や期間限定の味を出すなど、お客様が楽しんでいただけるような展開にしていけたらいいな」

「Fucco」は七尾市の能登食祭市場と、「梅屋常五郎」の店舗やオンラインショップで購入することができます。