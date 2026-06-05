「フェロモンむんむん」黒木メイサ、ボディライン際立つ姿に反響！ 「めちゃスタイルいい」「女神すぎ」
俳優の黒木メイサさんは6月4日、自身のInstagramを更新。ボディラインが強調されるコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。
【写真】黒木メイサの美ボディライン
コメントでは「似合う めちゃスタイルいいキレイですね」「シンプルな服装なのに、バチッとお洒落に見えるメイサちゃん。本当に憧れ」「いつ見ても､フェロモンむんむん､いい女」「可愛すぎる」「かわいいかっこいい女神すぎます」「美しすぎ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】黒木メイサの美ボディライン
「可愛すぎる」黒木さんは5枚の写真を投稿。白いTシャツにデニムパンツを合わせた、シンプルなコーディネートです。Tシャツはぴったりとしたデザインで、美しくしなやかなボディラインが際立っています。
コメントでは「似合う めちゃスタイルいいキレイですね」「シンプルな服装なのに、バチッとお洒落に見えるメイサちゃん。本当に憧れ」「いつ見ても､フェロモンむんむん､いい女」「可愛すぎる」「かわいいかっこいい女神すぎます」「美しすぎ」と、絶賛の声が寄せられました。
さまざまなコーディネートを披露自身のInstagramで、さまざまなコーディネートを披露している黒木さん。どれも美しさと格好良さだけでなく、色気も兼ね備えています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)