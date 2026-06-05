俳優の黒木メイサさんは6月4日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つ姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：黒木メイサさん公式Instagramより）

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俳優の黒木メイサさんは6月4日、自身のInstagramを更新。ボディラインが強調されるコーディネートに身を包んだ姿を公開しました。

【写真】黒木メイサの美ボディライン

「可愛すぎる」

黒木さんは5枚の写真を投稿。白いTシャツにデニムパンツを合わせた、シンプルなコーディネートです。Tシャツはぴったりとしたデザインで、美しくしなやかなボディラインが際立っています。

コメントでは「似合う　めちゃスタイルいいキレイですね」「シンプルな服装なのに、バチッとお洒落に見えるメイサちゃん。本当に憧れ」「いつ見ても､フェロモンむんむん､いい女」「可愛すぎる」「かわいいかっこいい女神すぎます」「美しすぎ」と、絶賛の声が寄せられました。

さまざまなコーディネートを披露

自身のInstagramで、さまざまなコーディネートを披露している黒木さん。どれも美しさと格好良さだけでなく、色気も兼ね備えています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)