国会では、衆院選などでの“中傷動画疑惑”をめぐり、5日も野党側が、高市総理大臣を追及しました。高市総理は週刊誌が報じた音声を“昨夜聞いた”とした上で、“違和感があった”と答えました。5日の高市総理の答弁から何が見えてきたのか、日本テレビ政治部の矢岡亮一郎官邸キャップが解説します。

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高市総理が音声を「確認した」という点では、一歩前進でしたが、疑惑を打ち消す新たな事実、説明が出てきたかというと、そこで足踏み、もしくは、事実関係が曖昧になったとも言える答弁もありました。

答弁のポイントは、3つありました。

1つ目は、自身の事務所の説明を否定する場面があったことです。

疑惑の音声は、「去年12月17日のオンライン会議のもの」とされ、高市事務所は4月に週刊誌に対して、この会議の詳細を回答しています。

ただ、高市総理が、改めて秘書に直接確認したところ「事実と違うと言っていた」として否定しました。事実関係として、逆に曖昧な点が増えたとも言えます。

2つ目は、ほとんど答弁書を見なかったことです。前半こそ、用意した紙を見ながら答弁していましたが、途中からは紙を持たず、気色ばんで答弁する場面もたびたびありました。

ある自民党関係者は、「官邸は何をやっているのか」と、周辺が支える態勢が整っていない、との見方も示しています。

官邸幹部からは「国家のことに取り組んでいて、こうした問題に使う時間はないという答弁で理解してもらえたら」という声も出ていますが、野党側が納得した雰囲気は感じられませんでした。

3つ目は、疑惑解消につながる新たな事実は出てこなかったということです。

この話は「ねつ造か」と問われた際も、「私が認識している事実とは違う」と述べるに留めました。

一方で「長年一緒に働いた秘書を信じる」ですとか、「人格批判はしない、長年の政治スタイル、矜持だ」と事実確認ができない部分について、情に訴える場面も目立ちました。

――この件について進展がないとなると今後の展開は

選挙における誹謗中傷は、民主主義の根幹「選挙の公正性」を揺るがしかねない社会問題となっています。

野党側は引き続き、追及を強める考えですが、高市総理には、「長年の矜持」にかけて、疑惑を晴らすことがいま、求められています。