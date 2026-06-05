ファミリーマートは、9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」初の「綿麻シリーズ」など、夏に向けた注目の新商品を6月5日から一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランド。

今回、初夏から秋にかけて活躍する上質なリラックスウェアとして綿麻シリーズを発売する。シャツ・イージーパンツ・シャツコートの3種類をラインアップしており、シャツおよびシャツコートには、高級感のあるくるみボタンをあしらった。シャツとパンツはセットアップ着用も可能で、上下で揃えても6000円以下（税込）と、求めやすい価格を実現した。また、人気のブラウェアには、今夏のシーズンカラーを取り入れた新色も展開する。

さらに、人気の傘シリーズからは、毎日持ち歩きたくなるような驚きの軽さを実現した「超軽量傘」が発売中。「オレンジ」の鮮やかなカラーが、雨の日の気分を明るくしてくれるイチオシアイテムになっている。

「綿麻 開襟シャツ」は、綿麻生地を使用した開襟シャツ。アクセントとして「くるみボタン」を採用した。イージーパンツ・シャツコートと同じ生地を使用しているため、セットアップとしても着用できる。

「綿麻 イージーパンツ」は、綿麻生地を使用したイージーパンツ。裾を絞れる仕様になっている。開襟シャツ・シャツコートと同じ生地を使用しているため、セットアップとしても着用できる。

「綿麻 シャツコート」は、綿麻生地を使用したシャツコート。アクセントとして「くるみボタン」を採用した。羽織りとしても、ワンピースとしても活躍する。開襟シャツ・イージーパンツと同じ生地を使用しているため、セットアップとしても着用できる。

「ブラウェア」は、“下着でありながら、服としても着られる”ことをコンセプトに独自開発の仕様で快適さを追求したデザインの「ブラウェア」。一体型になったカップ付きブラで、バスト肌側に縫い目がなく、滑らかな肌あたりが特徴になっている。表生地と裏地の配色にもこだわり、インナーとしても、ファッションアイテムとしても活躍する。

「アウターTシャツ」は、男女兼用のアウターTシャツ。100％綿素材を使用し、優しい肌触りとなっている。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様だという。

「婦人リブタンクトップ」は、USAコットンを使用したリブタンクトップ。インナーとしても、一枚でも着用可能であり、これからの季節に活躍するアイテムになっている。

「ショートソックス」は、つま先、かかとには補強糸を使用し、耐久性を高めた。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様になっている。

「超軽量傘」は、軽くてしなやかなWカーボン骨を使用しており、約92gと超軽量でバッグへの常備にオススメだという。

［小売価格］

綿麻 開襟シャツ：2990円

綿麻 イージーパンツ：2990円

綿麻 シャツコート：3990円

ブラウェア：2290 円

アウターTシャツ：1498円

婦人リブタンクトップ：1298円

ショートソックス：429円

超軽量傘：2990円

（すべて税込）

［発売日］6月5日（金）から順次

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp