サラダクラブは、「ベビーリーフのイタリアンミックスサラダ」（84g）を、6月5日から北海道・沖縄県を除く全国で発売する。

「ベビーリーフのイタリアンミックスサラダ」は、クセがなく栄養価の高いベビーリーフを、色鮮やかな野菜とともにミックスしたトレータイプの商品。レタス、サニーレタス、レッドキャベツをベースに、柔らかく風味豊かなベビーリーフや2色のパプリカをトッピングしている。

消費期限は加工日から4日間となっており、まとめ買いをしても美味しさを保ったままストックでき、家庭・店舗での食品ロスを減らすことにも貢献する。アレンジしやすく、生ハムやチーズ、トマトを添えるだけで華やかなイタリアンサラダが完成する。忙しい朝は、バゲットに挟むだけの手軽なサラダサンドに、ランチやディナーでは、いつものメニューの「あと一品」として活躍する、使うシーンを選ばない万能サラダになっている。

野菜の幼葉の総称であるベビーリーフは、成長初期の栄養が凝縮された健康価値の高い野菜。えぐみが少なくやわらかな食感が特長で、生のまま美味しく味わえる。やわらかく食べやすいだけでなく、体にも嬉しい魅力が詰まった新鮮なベビーリーフとなっている。

［小売価格］237円（税込）

［発売日］6月5日（金）

サラダクラブ＝https://www.saladclub.jp