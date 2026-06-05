アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、毎年期間限定で販売している「ピーチデザート」4種を6月10日から販売する。

今年も桃を使用した「ピーチデザート」メニュー全4品がラインアップ。さらに、ピーチソースが新しくなり、桃の果肉感をより感じられるソースに仕上げた。ピーチの爽やかな甘さや香りとともに、口の中でじゅわっと広がる瑞々しさがたまらない期間限定のピーチデザートを是非この機会に賞味してほしい考え。

「ピーチパフェ」は、北海道産ソフトクリームの周りにジューシーな白桃のシロップ漬けをあしらった華やかな仕上がりになっている。中にはピーチゼリーと杏仁が入っており、味、香り、食感の三拍子が揃ったパフェだという。

「ピーチサンデー」は、北海道産ソフトクリームに白桃とピーチシロップ、ピーチゼリーを合わせた、夏にぴったりの爽やかな一品とのこと。ジューシーな桃の甘さと、ひんやりなめらかなソフトクリームが絶妙なハーモニーを奏でる。

「バニラアイスのピーチシフォンプレート」は、ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキに爽やかなピーチソースをあしらい、バニラアイスと白桃のシロップ漬けを添えた、上品なケーキデザート。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットも選べる。

「ジョッキパフェ（ピーチ）」は、白桃のシロップ漬けや北海道産ソフトクリーム、杏仁豆腐などを大きなジョッキに入れたボリューム感のある一品とのこと。友人や家族とシェアしながら愉しむこともできる。

［小売価格］

ピーチパフェ：980円

ピーチサンデー：590円

バニラアイスのピーチシフォンプレート（単品）：740円

バニラアイスのピーチシフォンプレート（コーヒーセット）：840円

ジョッキパフェ（ピーチ）：1780円

（すべて税込）

［発売日］6月10日（水）

びっくりドンキー＝https://www.bikkuri-donkey.com