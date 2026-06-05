カルビーは、“噛むほどうまい”堅い食感が人気のポテトチップス「堅あげポテト」から、ファンのアイデアを商品化した「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」を6月15日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、6月22日から期間限定発売する。

「堅あげポテト」は、19世紀半ばに米国で生まれた伝統的と言われる釜あげ製法を受け継ぎ開発したポテトチップス。1993年11月8日に北海道限定で登場し、徐々に販売エリアを拡大。2005年に全国展開し、発売から30年以上たったロングセラーブランドとなっている。厚めにスライスしたジャガイモをじっくり丁寧にフライすることで堅い食感と、噛むほどにジャガイモの味わいが楽しめる商品として多くの人に愛されている。これまで「うすしお味」や「ブラックペッパー」、「焼きのり味」などの定番商品のほか、様々な期間限定フレーバーを展開している。

「堅あげポテト ねぎ塩だれ味」は、「堅あげポテト」のファンコミュニティ「堅あげポテト応援部」（以下、応援部）で“ビールに合う味”を募集して誕生した商品。675件のアイデアの中から選ばれた。「ねぎがビールに合いそう」「食感を楽しみながらねぎ塩も食べたい」（一部抜粋）などの「応援部」の声を参考に、ビールが進む味わいに仕上げた。パッケージは、ファン共創であることがわかるよう「応援部」のアイコンでアピールしている。ビールのお供にはもちろん、自分時間に楽しんでもらいたい「堅あげポテト」になっている。

「堅あげポテト応援部」とは、全国の「堅あげポテト」ファンが集う、ファンコミュニティ。約5.8万人の部員が所属しており（3月時点）、ファン同士の交流も活発に行われている。堅あげポテト応援部では、新商品の先行試食や商品の共創プロジェクトなど、様々な企画を実施している。

商品特長は、ねぎの香りと牛肉のうま味を、ほどよい塩気とにんにくが引き立てる。「堅あげポテト」ファンお墨付きの、ビールが進む味わいになっている。パッケージは、華やかな和柄を背景に、ねぎ塩だれがかかった牛肉で食欲をそそるデザインとのこと。表面に「応援部」のアイコン、裏面には開発経緯を掲載した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

全国のコンビニエンスストア：6月15日（月）

全国のコンビニエンスストア以外の店舗：6月22日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp