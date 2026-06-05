安全靴や作業着等を販売するミドリ安全は、重量物を扱う現場で足の甲を保護する安全靴向けに、足の屈曲に合わせて甲プロテクタが追従して可動する新構造について、特許を取得した。

従来の甲プロテクタ付き安全靴は上部を固定するため、足を曲げる際にプロテクタが靴のアッパー部分と干渉し、しゃがむ・歩くといった動作を妨げやすいことが現場での課題だった。同技術は、甲プロテクタの裏面に設けたループに靴紐を通す構造によって上部がスライドし、作業時の動きやすさに配慮したもの。

同技術を採用した「PRM212甲プロM2」シリーズは2023年6月から販売を開始し、製造・建設・運輸の現場をはじめ、重量物を扱う作業現場で採用実績を重ねてきたという。その後、ラバーテック安全靴に同技術を展開した「RT912甲プロM2」シリーズもラインアップに加えている。

重量物を扱う製造業・建設業などでは、取扱い中の物体の落下による労働災害が依然として発生しており、特に足の甲は負傷しやすい部位の一つ。一方で、甲プロテクタ付き安全靴は防護性に優れる反面、「動きにくい」「屈曲しづらい」といった課題があり、現場での使い勝手が普及のハードルとなっていた。

甲プロテクタとは、安全靴の甲部分に装着する保護部材で、JIS T8101の付加的性能Mでは、100J（20kgの物体が51cmの高さから落下する衝撃に相当）の衝撃エネルギーを与えても、プロテクタ下に25mm以上の空間が確保されることが要件として定められている。しかし、従来の甲プロテクタ付き安全靴は、甲プロテクタ上部が固定されているため屈曲動作がしにくく、作業者の動きを妨げることが現場での普及課題となってきた。

現場では、落下物から足の甲を保護するために甲プロテクタ付き安全靴が使用される一方で、「動きにくい」「屈曲しにくい」といった声がユーザーから寄せられていたという。こうした現場の声を受け、「保護性能を維持しながら、作業者の動きを妨げない構造は実現できないか」という視点から開発を開始。開発初期には、甲プロテクタ自体の形状を見直すことで屈曲性の向上を図る検討も行ったが、十分な改善には至らなかった。その中で、甲プロテクタ上部の固定が足の屈曲時の動きを妨げている点に着目し、固定方法そのものの見直しに至ったという。従来のように上部一点で固定する構造ではなく、甲プロテクタ裏面全体に靴紐を通すループ構造を設けることで、足の動きに応じてスライドする構造を実現した。





今回特許を取得した技術は、甲プロテクタを足の動きに合わせてスライドさせる新構造を採用している。甲プロテクタの裏面にループを設け、ここに靴紐を通すことで、足の屈曲に合わせてプロテクタが追従して可動する仕組みとなっている。

この構造によって、落下物から足の甲を守る保護性能を確保しながら、歩行時や屈曲時の動作性を高めることが可能となった。同技術を採用した対象製品は、JIS T8101の付加的性能M（足甲プロテクタの耐衝撃性能）に適合する保護性能を備えており、安全性と動作性の両立を実現している。

従来の甲プロテクタ付き安全靴は上部を固定するため、足を曲げる際にプロテクタが靴のアッパー部分と干渉し、動きにくさを感じる場面があった。同技術では、プロテクタがスライドすることで足の自然な動きを妨げにくくし、歩行時や屈曲時の動きやすさに配慮しているという。