ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡°û¤ß¤¹¤®¤ÇàÁ´¿È¥ß¥ß¥º¼ð¤ìá¤ÎÈá·à¡Ö¼ê¤¬¥®¥å¥Ã¤Æ°®¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£µÆü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶áµ¯¤¤¿ÂÎ¤Îà°ÛÊÑá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ¥Õ¥ß¥ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤áºÇ¶á¤Ï¼òÎÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀè½µ¶âÍËÆü¤Î¤³¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢»ä¡¢°û¤ß²ñ¤È¤«¤À¤¤¤ÖÀ©¸Â¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤È¤Æ¤âÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÃç´Ö¤Ë¡ØÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°û¤ß²ñ¤Ï¡ÖÀ¸¤Î³¡×¤È¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¼ò¤ò£±»þ´Ö£´£µÊ¬¤°¤é¤¤¤Ç£¸¹ç¤°¤é¤¤°û¤ó¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìë¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤éÍâÆü¤Ë¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ç¤¹¤Í¡££²¡Á£³»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¾²¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¯¤¤¿¤é¡¢¼ê¤¬¤â¤¦¥®¥å¥Ã¤Æ°®¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬ÄË¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÀöÌÌÂæ¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤«¤¤à¤·¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤«¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Õ¤È¸«¤¿¤éÂÎÃæ¤ËÂÀ¤¤¥ß¥ß¥º¼ð¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Á´¿È¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÃ»¤¤»þ´Ö¤ËµÞÂ®¤Ë°û¼ò¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢´ÎÂ¡¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢¡Ø½èÍýÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤È¡ØÈèÏ«¤«¤é¤¯¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à°û¤ß¤¹¤®á¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤è¤¯¤¢¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î°û¤ß²ñ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Å·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤â·ã¤·¤¤º£Æü¤³¤Îº¢¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³§¤µ¤ó¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥ß¥ß¥º¼ð¤ì¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£