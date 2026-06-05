かっぱ寿司、バニラアイスを組み合わせた夏限定「かき氷」6品を発売

寿司チェーンのかっぱ寿司は、夏季限定デザート「かき氷」6品を2026年6月11日から全国のかっぱ寿司店舗(一部改装中店舗を除く)で販売する。店内飲食限定で提供し、いちご･白桃･ブルーハワイの3フレーバーを、それぞれ「かき氷&バニラアイス」と「ちょこっとかき氷」の2スタイルで展開する。

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「かき氷&バニラアイス」は器の底にバニラアイスを入れ、その上にかき氷を重ねたパフェ仕立ての商品。氷の間にもソースを挟み込むことで、シャリシャリとした食感とかき氷のひんやり感、バニラアイスのコクを最後まで楽しめる。

「ちょこっとかき氷」は、食後のデザートに適した小鉢サイズの商品。食後にも食べやすく、見た目にも涼しげな一品となっている。

〈商品ラインアップ〉

◆いちごかき氷&バニラアイス

価格:391円(税込430円)〜

甘酸っぱく、果肉感たっぷりのストロベリーソースを使用。 かき氷の上だけでなく、バニラアイスとの間にもソースを忍ばせ、どこを食べてもいちごの風味を感じられる仕立て

◆白桃かき氷&バニラアイス

価格:391円(税込430円)〜

ごろっとした果肉が贅沢に入った白桃ソースは、みずみずしさと上品な甘さが特徴。 氷とアイスの間にもソースを重ねることで、最後の一口までフレッシュな桃の美味しさを堪能できる。

◆ブルーハワイかき氷&バニラアイス

価格:391円(税込430円)〜

爽快感あふれるサイダー風味のブルーハワイシロップに、レモンをアクセントとしてトッピング。 甘さを程よく抑えた、見た目にも涼やかな仕上がりが特徴。

ブルーハワイかき氷&バニラアイス

◆ちょこっと いちごかき氷

価格:146円(税込160円)〜

甘酸っぱく果肉感豊かなストロベリーソースと、かき氷のシャリっとした食感がマッチする。

◆ちょこっと ジューシー白桃かき氷

価格:146円(税込160円)〜

ごろっとした果肉入りの白桃ソースをかき氷と合わせた、素材のみずみずしさが楽しめる一品。

◆ちょこっと ブルーハワイかき氷

価格:146円(税込160円)〜

爽快なサイダー風味のシロップを使用した、鮮やかな青色が涼しさを演出する一皿。

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗を除く)

※店舗によって価格が異なる場合がある