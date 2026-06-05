【漢字クイズ】「那珂」はなんて読む？読めたらあなたは地名マスター！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「那珂」はなんて読む？
「那珂」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福岡県の地名で、ひらがな2文字です。
いったい、「那珂」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「なか」でした。
那珂は、福岡県福岡市博多区に位置しています。
博多区にある「博多ポートタワー」は、博多港のシンボルとしても親しまれる展望タワーで、地上70mから博多湾や福岡市街を一望できます。
入場無料で気軽に立ち寄れるほか、夜景スポットとしても人気だそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『よかなび』
ライター Ray WEB編集部