◆プロボクシング▽日本バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・梅津奨利―同級５位・栗原慶太（６日、後楽園ホール）

タイトル戦の計量が５日、都内で行われ、チャンピオンの梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝は５３・３キロ、挑戦者で日本同級５位の栗原慶太（３３）ＫＯＤＬＡＢ＝は５３・４キロでともに１回でパスした。

梅津は２月の初防衛戦で元王者の富施郁哉（ワタナベ）と激闘の末に引き分けでベルトを死守。２度目の防衛戦は元東洋太平洋王者で強打者の栗原を迎えてのタフなＶ２戦。「タイトル戦というよりも、栗原選手と対戦するというモチベーションの方が高い」と意気込む。元３階級制覇王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）のスパーリングパートナーを務め実力を磨いた。「今回は勝ちに徹する。ここで勝てば次のステップに行く自信になる。次は東洋太平洋を狙う」と２つ目の地域タイトルに照準を合わせる。

元東洋太平洋王者の栗原は、今年２月に一力ジムから元ＷＢＡ世界スーパーバンタム級スーパー王者の内山高志が会長を務めるＫＯＤＬＡＢに移籍。ジム初の王者を狙う栗原は「ありがたい限り。移籍初戦でこんなチャンスをいただいた。やらなけれという感じ」と気持ちを高ぶらせる。東洋太平洋バンタム級王座を初めて獲得したのが２０１８年。敗れては返り咲きを繰り返したが、それ以上はなかった。「東洋太平洋タイトルを獲得してから、ずっと同じところにいる。何かしら変えないと状況は変わらない」と心機一転、」内山会長のジムに飛び込んだ。「マススパー（軽いスパー）を一度やらせていただいたが、圧がすごかった。ボディーの打ち方、パンチの力の伝え方。すごい勉強になる。世界を感じる」と感謝し、王座奪取での恩返しを狙う。

戦績は梅津が１３勝（９ＫＯ）１敗３分け、栗原が２０勝（１７ＫＯ）９敗１分け。