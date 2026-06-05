ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズ（以下、神戸S）は、プレーオフトーナメント決勝、クボタスピアーズ船橋・東京ベイ（S東京ベイ）戦を2日後に控えた5日、全体練習をメディアに公開した。



神戸Sは、リーグワンのレギュラーシーズンで全体の1位となり、プレーオフに進出。5月30日の準決勝では同4位の東京サントリーサンゴリアスを69-23と下し、初の決勝進出を果たした。

チームとしては、1928年創部の古豪で、全国社会人大会優勝9回、日本選手権優勝10回、トップリーグ優勝2回を誇る、日本ラグビー界を代表する名門。それでも、2018-2019シーズン以来、リーグ優勝から遠ざかっていただけに、神戸Sとしては、久々のタイトル獲得へ王手をかけたなか、ここで是が非でも日本一の称号を得たいところだ。



5日の練習では、共同キャプテンを務めるニュージーランド代表のブロディ・レタリック選手や日本代表の李承信（り・すんしん）選手ら、チームの選手たちが決戦に向けて調整を行っていた。

2026年6月5日、コベルコ神戸スティーラーズの全体練習より（写真：ラジオ関西）

練習後、メディアの囲み取材に応じた李選手は、決勝に向けて「ワクワクした気持ちでいっぱい。準決勝が終わってから、チームとしても個人としてもいい準備ができた。今はすごく楽しみであり、自信しかない」と気合い十分。



また、日本代表のティエナン・コストリー選手は「（決勝は）すごく楽しみな気持ち。プレッシャーがたくさんあるなか、自信を持って神戸らしいプレーをすれば、もちろん勝利できる力はあるので、頑張っていきたい」と意気込みを語った。

李承信選手（写真：ラジオ関西）

ティエナン・コストリー選手（写真：ラジオ関西）

今、神戸や兵庫県のスポーツ界は、ラグビーの神戸Sだけでなく、各チームがトップに立ち、大いに盛り上がっている。プロ野球では阪神タイガースやオリックス・バファローズが上位争いを繰り広げれば、女子サッカーのINAC神戸レオネッサがWEリーグ優勝、バスケットボールの神戸ストークスがBリーグ2部優勝を達成。サッカー・Jリーグのヴィッセル神戸がJ1百年構想リーグ制覇へ王手をかけ、6日には優勝がかかったプレーオフ第2戦に臨む。



そのなかで、神戸Sもプレーオフ決勝を制し、タイトルを獲得して、シーズンを締めくくりたいところだ。

コストリー選手は「今年、街の皆さんの応援をすごく感じている。優勝できた幸せをみんなに感じてもらいたいので、この街のため、みんな一人ひとりが幸せを感じられるよう、全力で頑張りたい。兵庫県からラグビーの人気を増やしたいし、子どもたちにも興味を持ってもらえるよう、いい試合を見せて優勝の幸せを届けたい」と、地元を盛り上げるべく、全力プレーを誓った。



また、上村樹輝選手は「普段から会社のため、街のためというのを大事にして戦っているチーム。試合の日はそこの部分もしっかり背負いつつ、神戸の街のために、自分たちの姿で勇気づけられる、元気づけられるような試合をしたい」と話していた。

李選手は「このチームに入ってから、自分の目標はスティーラーズで日本一になることだった。スティーラーズ、神戸の街の方々、会社の方々、そういった方たちのためにも、本当に優勝したい思いが強い。自分のパフォーマンスで恩返ししたい」と述べたうえで、「今シーズン、自分たちはいいラグビーを見せてこれていると思うが、この3年間を通してベストな試合、ベストなチームを見せられるようにしたい」と、活躍を誓った。

円陣を組む選手たち 2026年6月5日、コベルコ神戸スティーラーズの全体練習より（写真：ラジオ関西）

プレーオフ決勝は6月7日（日）午後3時5分から、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる。なお、試合のスターティングメンバーが以下の通り、発表されている。

◆スターティングメンバー

【コベルコ神戸スティーラーズ】

1 郄尾 時流

2 アッシュ・ディクソン

3 山下 裕史

4 ブロディ・レタリック

5 ジェラード・カウリートゥイオティ

6 ティエナン・コストリー

7 アーディ・サべア

8 ワイサケ・ララトゥブア

9 上村 樹輝

10 李 承信

11 イノケ・ブルア

12 タリ・イオアサ

13 アントン・レイナートブラウン

14 植田 和磨

15 上ノ坊 駿介

16 松岡 賢太

17 前田 翔

18 具 智元

19 小瀧 尚弘

20 ソロモネ・フナキ

21 中嶋 大希

22 ブリン・ガットランド

23 マイケル・リトル



【クボタスピアーズ船橋・東京ベイ】

1 紙森 陽太

2 江良 颯

3 為房 慶次朗

4 メルヴェ ・オリヴィエ

5 デーヴィッド ・ブルブリング

6 アキラ ・イエレミア

7 末永 健雄

8 マキシ ファウルア

9 岡田 一平

10 バーナード ・フォーリー

11 木田 晴斗

12 廣瀬 雄也

13 リカス ・プレトリアス

14 根塚 洸雅

15 ショーン ・スティーブンソン

16 福田 陸人

17 加藤 一希

18 オペティ ・ヘル

19 デーヴィッド ・ヴァンジーランド

20 ピーター ・ラピース・ラブスカフニ

21 ブリン ・ホール

22 押川 敦治

23 ハラトア ・ヴァイレア