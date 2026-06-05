【推し活】推しの『ハイタッチ会』で大失敗！？恥ずかしすぎる黒歴史が“最高の思い出”に変わった奇跡の実体験とは...！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きな韓国アイドルのハイタッチ会に当選した主人公。しかし、緊張のあまり本番でまさかの大失敗をしてしまいます。落ち込み続けるなか、数カ月後のライブで起きた“奇跡のファンサ”に、思わず涙することになるのでした――。
念願のハイタッチ会に当選！
私は、ある韓国アイドルグループに夢中で、毎日動画や音楽を楽しみながら癒やされていました。
そんなある日、ファンクラブ限定のイベントで、なんと念願だった“推し”のハイタッチ会に当選したのです。
画面越しでしか見たことのない彼に直接会える――。信じられないほどうにれしくて、私はすぐに同じグループを推している友人へ連絡しました。
せっかく至近距離で会えるのだからと、美容院を予約し、新しい服も用意。さらに、推しに気持ちを伝えたい一心で、韓国語の短いメッセージまで必死に練習して準備をしていました。
いざ本番！推しを前に頭が真っ白になってしまい…
そして迎えたハイタッチ会当日。
会場はたくさんのファンであふれ、熱気に包まれていました。列が進むたびに緊張は増し、私の心臓は今にも飛び出しそうなほどバクバクしていました。
そして、ついに私の番。目の前に現れた推しは、想像以上に美しく、まぶしいほどのオーラを放っていました。
しかし、その瞬間、頭のなかが真っ白に。何度も練習した韓国語は完全に飛び、私は焦った勢いで、
「アッ、ウヒョッ！」
という、自分でも意味のわからない奇声を発してしまったのです。
推しは驚きつつも笑顔でハイタッチをしてくれましたが、私は気まずさでいっぱいのまま、その場を後にするしかありませんでした。
思わぬ失敗に落ち込む主人公。この出来事から立ち直ることはできるのでしょうか...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部