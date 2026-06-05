【推し活】推しの『ハイタッチ会』で大失敗！？恥ずかしすぎる黒歴史が“最高の思い出”に変わった奇跡の実体験とは...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きな韓国アイドルのハイタッチ会に当選した主人公。しかし、緊張のあまり本番でまさかの大失敗をしてしまいます。落ち込み続けるなか、数カ月後のライブで起きた“奇跡のファンサ”に、思わず涙することになるのでした――。

私は、ある韓国アイドルグループに夢中で、毎日動画や音楽を楽しみながら癒やされていました。

そんなある日、ファンクラブ限定のイベントで、なんと念願だった“推し”のハイタッチ会に当選したのです。

画面越しでしか見たことのない彼に直接会える――。信じられないほどうにれしくて、私はすぐに同じグループを推している友人へ連絡しました。

せっかく至近距離で会えるのだからと、美容院を予約し、新しい服も用意。さらに、推しに気持ちを伝えたい一心で、韓国語の短いメッセージまで必死に練習して準備をしていました。