俳優の舘ひろし(76)が5日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。2021年に立ち上げた芸能事務所「舘プロ」所属の最年少俳優について語った。

映画作りの夢を追い、自身を所属俳優第1号として立ち上げた舘プロ。番組では事務所最年少の黒川想矢（16）がVTRで出演し、60歳先輩の舘について語った。

黒川は2025年大ヒットした映画「国宝」で吉沢亮演じる主人公の少年時代を演じ注目を集めた新星。舘との出会いは5年前に出演した時代劇で、当時は子役事務所に所属していた。

黒川は舘の第一印象について「周りに凄い黒い服着た人がいっぱいいるので、めちゃくちゃ怖いひとなのかなと思ってた」と回顧。しかし撮影が始まると「“想矢一緒に弁当食べよう”って誘ってくださったり、子役の僕に対しても同じ目線で会話してくださって、凄く衝撃的でうれしくて」と舘との交流を振り返った。

黒川は作品の撮影が終わるころ、当時小学6年生で「舘プロに入れてください」と直談判。「この撮影が終わったら舘さんと会えないっていうか、もうちょっと舘さんと一緒にいたいっていうわがままなんですけど」と当時の心境を明かした。

入所してからは、舘に食事に連れて行ってもらう機会もあるといい「フォークとナイフの使い方とか。そういうこともいろいろ教えてくれる」と笑顔。「舘さんのような俳優になりたい」と憧れを熱く語った。

このVTRに舘は笑顔。黒川との出会いとなった作品での交流を振り返り、舘プロ入りの経緯をトーク。「子供ですからこれからどうなるか分からないですし、人生を僕が決めるわけじゃないですか。それは凄く責任を感じる」と話し「僕が今想矢に言ってるのは、とにかく勉強を大事にしろと。お芝居のことはいいから勉強を大事に、ということは言ってます」と明かした。

黒川は23年の映画「怪物」で主人公に抜てきされ、日本アカデミー賞新人俳優賞、ブルーリボン賞新人賞をはじめ多数の映画賞で新人賞を受賞。25年は映画「国宝」「この夏の星を見る」での演技が評価されTAMA映画賞最優秀新進男優賞、日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞石原裕次郎賞新人賞を受賞した。