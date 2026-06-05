立ち技格闘技「RISE」は5日、東京・EBARA WAVE アリーナおおたで「RISEワールドシリーズ2026―GLORY×RISE ラストフェザー級スタンディングトーナメントFinal―」の前日計量が行われた。

セミで行われるSuperFight！バンタム級（55キロ以下）3分3RはRISE世界スーパーフライ級王者・大崎一貴（29＝OISHI GYM）が54・85キロ、RISEスーパーフライ級王者・那須川龍心（20＝TEAM TEPPEN）が54・90キロで計量パスした。

この一戦も55キロのトーナメントへの出場権の戦い。現在龍心は15連勝中だ。会見した龍心は「この試合が決まってこのタイミングでやるのか考えたが、つくっていく間に、モチベーションも高く、コンディションもよく、過去一の自分をつくれたのかなと思う。自分も勝たないとこのトーナメントが盛り上がらない。自分がここを勝って、55キロのトーナメントも取って格闘技を変えようと思う」と力を込める。初の55キロで体が大きくなったことに「53キロでもちっちゃい方なので、体つくりの過程がでてきた。自分で見てるとわからないが、他の人が見てでかくなったのは成長しているのかな」と自然体を強調。動きに関しても「とくに変わりなく、水抜きまでの減量がストレスなくできた」と無理ないという。

いつもの髪の毛ではないことには「20歳になって大人の戦いを見せたい。（白鳥）大珠くんに見習ってアダルトの戦いを見せられたら」と同じチームのモテ男の白鳥を意識する。フェザー級のファイナルと同じ大会には「スピードや展開の違いを見てほしい」と話す。55キロの試合だが「とくにその変わりはなくて減量は考えなくていい。その考えがなく、ストレスがなくこれた」と話し、このまま55キロで戦うのかに「大崎選手に勝ったら53キロの相手がなくなってしまう。やってみて肌感覚ですね」と今後やってからという。メリットには「53キロの世界王者とできるので、RISEでの世界最強を証明できる。55キロでも出られる」とさらに上を目指せるという。連勝が止まる可能性には「そこまで連勝にこだわってない。連勝よりこの相手に勝ちたい。ベルト以前に相手ですね」と目の前の相手しか見えていない。

世界王者の大崎は「いよいよ来たなという心境。世界王者で負けられないので何がなんでも勝ちます」と必勝を誓う。

龍心には「しっかり仕上がってるな。でも問題ないかなと思う」と意識はない。逆に王者として「差を見せつける試合にしないといけない。KOは狙います。試合を見てわかりやすいもの。一番はKOですし、全R取りたいと思う」と意地を見せる。

減量が顔つきに出ていることには「結構毎回そうなんですが、顔が痩せるのでそう思われている。53、55の2キロはでかいな。でも問題ないな」と苦笑い。フェザー級のファイナルがあるが、「注目されている試合で、僕たちだからできる試合をしたい。フェザー級に負けない試合をしたい」と話した。「最後までパワーが落ちずに調整できた」と力が落ちなかったことに手応えを感じる。メリットには「勝てば自分の格が上がるのかな」と話した。負けると連敗となるが、「2連敗のプレッシャーはない。龍心選手に勝つということですね」と前を向いた。

伊藤代表は55キロのトーナメントには「55キロは日本人が強い。強い選手をそろえたい。1回戦は1マッチでその後は4人での1デーにしたい」と話した。

また、RISE×RWS3対3に出場するチャド・コリンズは62・90キロ、キムルアイ・ワンコンオームは62・80キロ、宇佐美秀メイソンは67・45キロ、ピーマイ・ポー・ゴップグーは66・95キロ、麻火佑太郎は63・50キロ、チャーンスック・ペッティングディーアカデミーは63・10キロでそれぞれ計量をパス。GLORY×RISEラストフェザー級スタンディングトーナメント準決勝に出場するYURAは64・85キロ、原口健飛も64・85キロ、ペットパノムルン・キャットムーカオは64.60キロ、ミゲール・トリンダーデは64・90キロでそれぞれ計量をクリアした。