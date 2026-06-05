GELiSM夏の新色が登場♡史上最強の輝きを叶えるマグネットネイルに注目

セルフジェルネイルをもっと自由に、もっと美しく楽しみたい方に朗報♡ジェルネイルブランド「GELiSM（ジェリズム）」から、夏にぴったりな新色4色が2026年6月19日（金）より発売されます。今回は人気の“ハイビームマグシリーズ”に新カラーが仲間入り。まるで内側から発光するような輝きと奥行き感で、夏の日差しにも映える華やかな指先を演出してくれます。

史上最強の輝きを放つ新ハイビームマグ

今回登場する夏の新色は、ハイビームマグシリーズ史上最強クラスの輝きが魅力。

透け感のあるみずみずしいベースカラーに、超高反応マグネットラメをたっぷり配合し、光を受けるたびに印象的なきらめきを放ちます。

マグネットスティックの角度や距離を変えることで、輝きの見え方を自在にアレンジ可能。

立体感や奥行きを簡単に表現できるため、セルフネイルでもサロン級の仕上がりが楽しめます♪

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新登場のマグネットスティックにも注目

ハイビームマグの魅力をさらに引き出す新アイテムとして、デュアルマグネットスティックも登場。

超強力パワーボールを搭載しており、ネイルの周囲でくるくると動かすだけでラメを中央へ美しく集めることができます。

難しいテクニックは不要で、ビー玉のような丸みのある幻想的なデザインが完成。初心者でも手軽にトレンド感のあるマグネットネイルに挑戦できます。

夏のセルフネイルをもっと楽しく♡

発売日：2026年6月19日（金）

販売店舗：PLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ&トルぺ、ショップイン、アットコスメストア、ディーアップ公式オンラインショップ

※お取り扱い状況については店舗に直接お問い合わせください。

GELiSMは2024年に誕生したセルフジェルネイルブランド。

サロン級の美しい仕上がりと使いやすさを両立し、毎日のネイル時間をもっと楽しく彩ってくれます。

指先から夏気分を楽しむ最旬ネイル

太陽の光を味方につけるような輝きと透明感を兼ね備えたGELiSMの夏の新色。

ひと塗りで存在感のある指先が完成し、アクセサリー感覚でネイルを楽しめるのも魅力です♡

今年の夏は、うるツヤなマグネットネイルで気分まで華やかにアップデートしてみてはいかがでしょうか。

セルフネイル派さんはぜひチェックしてみてください。