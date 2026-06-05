日本テレビ系「人生が変わる１分間の深イイ話 復活２時間ＳＰ」が３日に放送された。

この日のテーマは「名門の家族は本当に幸せなのか？」。俳優・岸谷五朗と歌手・岸谷香夫妻の長男で、実業家・岸谷蘭丸氏が出演した。

蘭丸氏は、中学は偏差値７０超えの早稲田実業中等部に合格。大学は世界ランキング、ヨーロッパ大陸１位で「ヨーロッパのハーバード」とも称されるイタリアのボッコーニ大学在学中。現在、教育事業のベンチャー企業の社長も務める。

傍目からはエリート街道をまっしぐらに突き進んでいるように見えるが、蘭丸氏は「ダメな奴だと思われてないか不安で」などと、有名人夫妻の長男であるプレッシャーも告白した。

さらに「２３（歳）になって、ふと調べると。２３の時にたぶん（母）親はドーム（公演）とかやってるんですよね」と話し、母がプリンセスプリンセス時代に大ヒット曲「Ｄｉａｍｏｎｄｓ」をリリースしたのもその時期だと述懐。「『Ｄｉａｍｏｎｄｓ』とか出してるんですよね…。日本一になってるんですよ、そのとき。明確に日本一。（自身と）同い年で」と母の偉業への敬意と重圧も明かしていた。