楽創未来が展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、新製品となるモバイルバッテリー『TORRAS PearlGo PowerBank』を発売した。真珠をモチーフにしたデザインと、カラビナによる“身に着ける”スタイルを特徴とする製品となっている。

【画像あり】真珠をイメージした身につけられるデザインに同時充電も

本製品は、これまでのモバイルバッテリーが持つ機械的な印象を一新し、日常のコーディネートに溶け込むデザインを追求したアイテム。頑丈なカラビナを備えており、カバンやベルトに掛けて手ぶらで持ち運べる仕様となっている。

機能面では、内蔵の70cmケーブルとApple Watch専用充電器により、外出先でも2台同時に急速充電が可能。Apple Watch専用のワイヤレス充電ケーブルは純正品と同等の急速充電に対応し、フックに掛けてすっきりと収納できる。

バッテリー容量は10,000mAhで、iPhone 17 Proを2～3回充電できる容量を確保。最大45W出力に対応し、約30分で60％までの充電が可能だ。あわせて、電気自動車と同仕様の円筒形電池セルを採用し、スマート温度制御チップを内蔵することで、充電中の急激な温度上昇を抑制する安全設計となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）