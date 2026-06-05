漫画家の御守リツヒロ氏が、4月17日に死去したことが分かった。御守さんが手がけた漫画「悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました」を掲載していたフロースコミック編集部やゼロサム編集部が5日、公式SNSを通じて公表した。

同編集部は「読者の皆様へ 日頃より『フロースコミック』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。当媒体にて『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』（原作：柚原テイル先生）をご連載いただいておりました、漫画家の御守リツヒロ先生が、去る2026年4月17日に永眠されました」と、御守さんの訃報を伝えた。

「ご闘病中でありながらも、いつも明るく太陽のようなお人柄で、最後まで作品作りに情熱を注いでくださいました」と人柄を伝え、「現在前編を公開しております完結1周年記念読み切りの後編につきましても、残り数ページというところまで原稿を描き上げてくださいました。後編の公開等、今後の対応につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします」と説明した。

そして「先生のこれまでの多大なご功績に深く感謝申し上げますとともに、早すぎるご逝去を悼み、編集部一同、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と偲んだ。

また、ゼロサム編集部の公式Xでも「2026年4月17日、御守リツヒロ先生がご逝去されました」と訃報を伝えた。「弊社よりデビューされ、その後『芭喰禄』『ワールドエンド：デバッガー』などをはじめとする、素晴らしい作品をご寄稿いただき、多大なるお力添えを頂いてまいりました。余りにも早い訃報に編集部一同、悲しみの念を禁じ得ません。御守先生のご活躍に改めて敬意と感謝を表しますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。また、ご遺族の皆様には心よりお悔やみ申し上げます」と追悼した。