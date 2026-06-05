ATEEZ、ミセス主催「CEREMONY」で実感した“新たな出会いと無限のシナジー” 若井滉斗のダンス力にも驚き【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/05】【8人組ボーイズグループ「ATEEZ」特別インタビュー】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が主催するイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が今年も6月10日・11日に開催される（@Kアリーナ横浜）。モデルプレスでは初開催となった2025年のゲストアーティストたちに改めてインタビューを実施した。
【写真】韓国8人組ボーイズグループ、圧巻のパフォーマンス披露
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で開催された初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOらが出演した。ワールドワイドに活躍する8人組・ATEEZは日本語のMCも交えながらキレのあるダンスと歌で会場を魅了。当時日本初披露だった「Lemon Drop」をはじめ、「UTOPIA」「Still Here」などグループの幅広い音楽性を伝える楽曲を披露した。
― 昨年実際に出演者としてステージに立ったからこそ感じた、『CEREMONY』ならではの魅力や空気感について教えてください。
ATEEZ：観客の皆さんの熱気はもちろん、出演者の皆さんからもたくさんのエネルギーをいただけるイベントでした。僕たちATEEZもそのパワーに全力でお応えしたいという気持ちで力を込めてパフォーマンスすることができました。
― 普段は接する機会の少ないジャンルや世代の方たちと同じ場を共有する中で、印象に残っていることを教えてください。
ATEEZ：観客席で他の出演者の皆さんのステージを見させていただいたのですが、Mrs. GREEN APPLEさんのステージは本当に感動的でした。もともとMrs. GREEN APPLEさんの楽曲が大好きでしたので、実際にライブを体験させていただけたことが本当に嬉しかったですし、印象に残っています。
― 主催者であるMrs. GREEN APPLEの皆さんと『CEREMONY』を通して交わる中で、新たに知った魅力や印象的だった一面があれば教えてください。
ATEEZ：『CEREMONY』の時もそうですし、その後にご一緒した番組でも若井さんとダンスチャレンジを撮影する機会があったのですが、とてもダンスが上手で驚きました。バンドというスタイルで活動されていますが、本当に多様な魅力がある方々だと実感しました。
― 昨年に引き続き今年も開催されますが、『CEREMONY』のような場が今後の音楽・エンタテインメント業界にどのような価値や意義を生み出していくと思いますか？
ATEEZ：『CEREMONY』は「新たな出会いと無限のシナジー」を生む素晴らしいイベントだと思います。今年も参加する皆さんが素敵な時間を共有されることを陰ながら応援しています。
― ありがとうございました！
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で開催された初開催には、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOらが出演した。ワールドワイドに活躍する8人組・ATEEZは日本語のMCも交えながらキレのあるダンスと歌で会場を魅了。当時日本初披露だった「Lemon Drop」をはじめ、「UTOPIA」「Still Here」などグループの幅広い音楽性を伝える楽曲を披露した。
◆ATEEZ「CEREMONY」の魅力回顧
― 昨年実際に出演者としてステージに立ったからこそ感じた、『CEREMONY』ならではの魅力や空気感について教えてください。
ATEEZ：観客の皆さんの熱気はもちろん、出演者の皆さんからもたくさんのエネルギーをいただけるイベントでした。僕たちATEEZもそのパワーに全力でお応えしたいという気持ちで力を込めてパフォーマンスすることができました。
― 普段は接する機会の少ないジャンルや世代の方たちと同じ場を共有する中で、印象に残っていることを教えてください。
ATEEZ：観客席で他の出演者の皆さんのステージを見させていただいたのですが、Mrs. GREEN APPLEさんのステージは本当に感動的でした。もともとMrs. GREEN APPLEさんの楽曲が大好きでしたので、実際にライブを体験させていただけたことが本当に嬉しかったですし、印象に残っています。
◆ATEEZ、若井滉斗の意外な一面に驚き
― 主催者であるMrs. GREEN APPLEの皆さんと『CEREMONY』を通して交わる中で、新たに知った魅力や印象的だった一面があれば教えてください。
ATEEZ：『CEREMONY』の時もそうですし、その後にご一緒した番組でも若井さんとダンスチャレンジを撮影する機会があったのですが、とてもダンスが上手で驚きました。バンドというスタイルで活動されていますが、本当に多様な魅力がある方々だと実感しました。
◆ATEEZ「CEREMONY」の意義語る
― 昨年に引き続き今年も開催されますが、『CEREMONY』のような場が今後の音楽・エンタテインメント業界にどのような価値や意義を生み出していくと思いますか？
ATEEZ：『CEREMONY』は「新たな出会いと無限のシナジー」を生む素晴らしいイベントだと思います。今年も参加する皆さんが素敵な時間を共有されることを陰ながら応援しています。
― ありがとうございました！
◆第2回「CEREMONY」開催
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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