今週は、日本テレビ系列の、地球のためにいいことを考える「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」です。「明日にちょっといいチョイス」をテーマに、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。FBSでは今回、東杜和（ひがし・とわ）気象予報士が、博多湾の環境と向き合ってきました。

高気圧に覆われて晴れた5月17日、私がお邪魔したのは、福岡市西区の能古島（のこのしま）です。





この日、FBSが取り組む環境保全活動に、視聴者の皆さんと参加してきました。■東杜和 気象予報士「たくさん、とれました。コツがなんとなく分かってきました。」私たちが何をしているかというと、水中に生えている海草（かいそう）「アマモ」を採取していたんです。

アマモは、太陽の光が届く浅瀬に生えている海草です。



魚の隠れ家や産卵場所になったり、二酸化炭素を吸収して海の環境を良くする働きが期待されています。



■参加者

「自然が育って、魚が増えたらいいなと思います。」

そして、この日は、参加してくれた皆さんに気候変動というテーマで講義をしたり、海辺で「運拾い」と呼んでいる清掃活動を行い、参加者みんなで能古島の環境と向き合う一日になりました。



■ふくおかFUN 代表理事・大神弘太朗さん

「アマモを増やす活動と同時に、運拾い（清掃活動）をすることで、アマモが生えやすい場所を整えていくことが大事だと思っています。一緒に活動することができて、とてもうれしいです。」

今回採取したアマモは今後、種だけを取り出して、秋以降に海にまいて「アマモ場」を増やしていこうという計画です。



■東気象予報士と参加者たち

「グッド・フォー・ザ・プラネット！」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月4日午後6時40分ごろ放送