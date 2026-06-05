7Æü(Æü)¡Á8Æü(·î)¤ÏÁ°Àþ¤ÈÄãµ¤°µ¤ÇºÆ¤ÓºÒ³²µéÂç±«¤«¡¡²ÏÀîÈÅÍô¡¦ÅÚº½Êø¤ì¤Ë·Ù²ü
7Æü(Æü)¡Á8Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËºÆ¤ÓºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤¬ÀèÆü¤ÎÂæÉ÷6¹æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò¤¿¤É¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Âç±«¤äÈÅÍô¤Ê¤É¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤ë¾ì½ê¤ÇºÆ¤Ó±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ÀÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤äÅÚº½ºÒ³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷6¹æ¤È»÷¤¿¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤ëÍ½ÁÛ¤Ë
Æî¥·¥Ê³¤¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎËÌ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢¤¢¤¹6Æü(ÅÚ)¤ÏÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸åÄãµ¤°µ¤Ï7Æü(Æü)¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¶å½£¤ÎÀ¾¤Ë¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷6¹æ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇºÆ¤ÓÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì
7Æü(Æü)¡Á8Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î12»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ß¿åÎÌÊ¬ÉÛ¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤ä»Í¹ñ¤ÎÁá¤¤½ê¤Ç¤Ï¤¢¤¹6Æü(ÅÚ)¤Î¸á¸å¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢7Æü(Æü)¤Ï¶å½£¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¡¢»Í¹ñ¤Ç¤ÏÃëÁ°¸å¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¶¯±«°è¤¬¶áµ¦¤äÅì³¤¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ÅìÂ¦¤Ë³«¤±¤¿¼ÐÌÌ¤òÃæ¿´¤ËºÆ¤ÓÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤ÎÂæÉ÷6¹æ¤Ç¤Ï¡¢»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤Ç72»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬588¥ß¥ê¤È¡¢6·î¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¡¦ÈÅÍô¤Ë¡¢Ãí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7Æü(Æü)¤ÎÌë¤Ë¤Ï´ØÅì¤Ë¤â±«±À¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¡¢8Æü(·î)¤ÎÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤«¤é·ÙÊóµé¥¨¥ê¥¢¤¬³ÈÂç¡¡ÅÚº½ºÒ³²¥ê¥¹¥¯ºÆ¤Ó¾å¾º
¤³¤Î±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶å½£¤ä»Í¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Âç±«¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î·ÙÊóµé¤Î²ÄÇ½À¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹6Æü(ÅÚ)¤Ï²Æì¸©¤ä¼¯»ùÅç¸©¤Ë¡¢7Æü(Æü)¤Ï²Æì¸©¤È¼¯»ùÅç¸©¡¢µÜºê¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢ÆÁÅç¸©¡¢°¦É²¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢»°½Å¸©¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü(·î)¤ÏÂæÉ÷6¹æ¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤ëÆÁÅç¸©¤ä»°½Å¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬²á¤®¤Æ¤âÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤¿¤á¡¢·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤¬È¯À¸ ¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£