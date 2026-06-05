日本バレーボール協会は５日、女子日本代表が参戦中のネーションズリーグの登録メンバーを変更し、補欠だったセッター・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）とミドルブロッカー（ＭＢ）・宮部藍梨（ミネソタ）を新たに登録したと発表した。２選手は日本時間６日朝のウクライナ戦から出場できる。

セッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）とＭＢの島村春世（日本協会）はメンバー登録から抹消され、補欠に回った。

３５歳の司令塔・栄は２４年大会のエントリーメンバーに追加招集されたが、本大会の登録はなく、初の大舞台。中田久美監督が率いるＳＡＧＡ久光で主将を務め、ＳＶリーグ優勝をつかんだ。１８１センチの宮部藍は２４年パリ五輪代表で、日本が４位に入った昨年大会も主力で出場し、計５９得点を挙げている。

アクバシュジャパン２季目の今季は、２８年ロサンゼルス五輪を目指す重要なシーズン。８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、最短でロス五輪切符を得られる。今夏の大一番を見据え、メンバーを入れ替えられるＮＬでは、ポジション争いも繰り広げられる。日本時間４日の初戦、フランス戦では３―１で逆転勝利した日本。２連勝へ、新たな戦いを見せる。