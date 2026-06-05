プロ野球のファームは5日、中、西地区と交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。

西武は楽天とのファーム交流戦（カーミニークフィールド）に6―3。先発・佐藤爽は8回9安打3失点で無傷の4勝目。佐藤太が4安打、蛭間が3安打1打点、山村が2安打1打点、ドラフト3位・秋山（中京大）が2安打をマークした。楽天は先発・大内が6回11安打5失点で4敗目（2勝）。金子が8回の9号2ランなど3打点。小森が3安打、入江とドラフト3位・繁永（中大）が2安打。

中地区の中日は巨人戦（ナゴヤ）に8―3。先発・福田が5回4安打1失点で2勝目（2セーブ）を挙げた。高橋周が3安打、サノーが2安打3打点、土田が2安打。巨人先発のドラフト3位・山城（亜大）は3回7安打3奪三振7失点（自責5）で1敗目。三塚が2安打1打点をマーク。

西地区の阪神はオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に1―0で完封勝利。先発・下村が3回無安打3奪三振無失点で、2番手のドラフト4位・早瀬（神村学園）が3回4安打無失点で1勝目。3番手の桐敷が3回3安打3奪三振無失点で1セーブ目を挙げた。浜田が2回にチーム唯一の得点となる2号ソロ。前川、育成選手のアルナエスが2安打。オリックス先発・ペルドモは5回3安打1失点で2敗目。育成選手の河野が2安打を放った。